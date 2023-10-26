旗美高中幼保參訪早療 發現慢飛天使的花園

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專業人力不足，是偏鄉早期療育服務面臨的困境之一，為讓早療人才永續發展，伊甸基金會接受政府委託辦理旗山區兒童早期療育發展中心，今日邀請旗美高級中學幼保科師生參訪旗山早療中心，活動過程中學生回饋參與心得，撇除對身心障礙幼童的刻版印象，未來有意願成為早療專業人員。

旗美高級中學幼保科師生一行人來到旗山早療中心，看見正在做體能運動的慢飛天使們，有2至3歲的幼兒，也有肢體障礙的孩子，他們需藉著輔助工具才能自由行動，有些看似簡單的動作有拿、丟、推、跑的動作，都需要老師非常有耐心的帶領。

旗美高級中學幼保科主任蔡姮妃表示，「融合教育」已成為當前的教育趨勢，高職幼保科學生不論馬上就業，或繼續升學早療或幼保相關科系，將來進入幼教職場後都會面臨特殊幼兒，因此，透過本次產學合作，參訪後將繼續安排學生到早療中心實習，透過實習接觸不同障礙的孩子。

團體活動由教保組長張敏慧親自帶領，讓參加的學生和慢飛天使進行有趣的互動遊戲，學生互相交流討論心得。宋同學表示，「這次的機構參訪，讓我收穫滿滿，日後能更加運用同理心去接納特殊的孩子。」

旗山早療中心主任謝亞芳說，早療中心的老師們真的比一般幼兒園所的老師來得辛苦，要為不同的孩子去做不同的課程設計，甚至是一個小小的動作、語言都要教很久，但最後學會了，對老師來說就是一種成就感；對孩子來說，更是人生的一個轉折機會，期盼有更多幼保學生，一起投入早期療育，幫助更多孩子與家庭。