搭載Gogoro電池的四輪車 日本移動展首亮相

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Gogoro首度前進日本移動展，MIH開放電動汽車聯盟（MIH Consortium）於會中展示採用Gogoro智慧電池的Project X三人座概念車，為全球第一款使用Gogoro電池的四輪車輛。

除Project X三人座概念車，Gogoro也以聯盟成員共同展示Gogoro Network電池交換平台、全新上市的Gogoro CrossOver、以及MUJI無印良品聯名車款，於國際車展知名度大大曝光。

Gogoro積極拓展海外市場，今年底服務版圖將涵蓋全球45個城市、支援超過 55 款電動機車。

2023年日本移動展期間，也是Gogoro CrossOver、無印良品聯名車款首次於海外亮相。Gogoro表示，Gogoro CrossOver為首款二輪跨界休旅，具備靈活空間及優越性能，更推出逾百款車色組合的客製化服務。無印良品聯名車款則由國際知名設計大師深澤直人親自配色，掀起無印風美學熱潮，備受消費者喜愛。

Project X 三人座概念車部分，則是全球第一款使用Gogoro智慧電池的四輪車輛，由Gogoro攜手MIH打造創新的智慧移動解決方案。Project X概念車採用獨特的固定式充電＋可換電設計，用戶可透過Gogoro Network電池交換平台快速補充所需能源。這是Gogoro智慧電池應用首度拓展至四輪運具、跨產業生態系持續升級的又一里程碑。