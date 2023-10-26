薛瑞元轟北市疫苗接種率落後 藍議員用這件事反打一巴掌

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台北市長蔣萬安先前宣布高端流感疫苗不進入校園，與衛福部長薛瑞元隔空駁火。薛26日表示，不希望因政治操作，造成民眾不願接種。國民黨台北市議員李彥秀炮轟，薛的說法不只和事實不符，更抹煞台北基層醫護的努力，衛福部未完整保障人民對接種疫苗知情權與選擇權，才對接種覆蓋率有負面影響。

薛瑞元指出，台北市公費流感疫苗接種率明顯落後，政府買的疫苗都有保護效果，不希望因政治操作，造成民眾不願接種。

李彥秀喊話，如果薛瑞元有走訪台北基層，就知道雖然有民眾願意接種高端流感疫苗，但也有不少民眾抱有疑慮。這並不是「操作」，而是社會對高端公司過去種種事跡所形成的不信任。

李彥秀指出，作為民意代表，最重要的職責就是反應民意。在發現基層有疑慮後，立馬呼籲市府應公開透明，提前讓民眾知道疫苗廠牌。 蔣萬安也很快就順應民意，採取相關措施。因此對比去年同期，台北幼兒施打接種率提升7％，學生更增加12.76％。

她強調，疫苗效力講究科學，但接種速度和疫苗覆蓋率則需要許多社會溝通。讓人民安心，才是提升接種率的最佳辦法之一。讓人民能自主選擇接種的疫苗，是一個傾聽民意、負責任政府該有的作為。薛瑞元的說法不只跟事實不符，更抹煞台北基層醫護的努力。

李彥秀批評，真正對流感疫苗接種覆蓋率有負面影響，其實是衛福部漠視民眾普遍對高端公司的不信任，未充分釐清相關疑慮，未完整保障人民對接種疫苗知情權與選擇權。