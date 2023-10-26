上海商銀為客戶創造最有價值傳承 獲高資產財管業務續辦資格

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金管會於2020年推出財管2.0方案，上海商業儲蓄銀行（5876）為首波獲准辦理高資產財管業務的銀行，自開辦以來，全面打造專責部門，整合內、外部專業團隊，提供客戶量身規劃的資產傳承方案與客製化商品，專業服務深獲客戶信賴肯定。

首波獲准開辦高資產財管業務的三家銀行皆於今年積極爭取續辦資格，上海商銀於6月向主管機關提出續辦申請，並於10月取得金管會同意續辦至2026年12月31日。

上海商銀總經理郭進一表示，上海商銀以高資產客戶財富傳承作為業務核心價值，提高金融產品創新能力，以客戶資產穩健增值，世代傳承為服務宗旨。透過辦理高資產財管業務，上海商銀服務的觸角從主要的企業金融業務，延伸至客戶的世代家族、資產傳承等全方位服務，與客戶建立更緊密的往來關係，創造雙贏的局面。

上海商銀長期深耕兩岸三地跨境貿易融資企業，奠定客戶深厚信任基礎。近年國際稅改變遷巨大，如CRS共同申報準則、境外資金匯回專法實施及CFC受控外國企業制度等，皆對台商資產佈局產生相當的影響。上海商銀以客戶需求視角出發，結合外部專業稅務團隊，一站式的服務滿足客戶財富分配與世代交棒的解決方案。並秉持「以客為尊，穩健增值」理念，為客戶建構財富藍圖。在產品的研發與導入，著眼於客戶需求及風險承受度，創新專屬產品設計，發行境內外幣結構型金融債券，滿足資產配置及穩健成長的目標；更投入資源建構高資產客戶專屬模組系統，針對個別客戶投資組合與適配性進行差異化管理，目標以智慧精準、系統化的風險監控，讓客戶根留台灣，做好資產配置規劃。

上海商銀鑑於全球政經環境、稅務改革牽一髮而動全身，傳承規畫需長期且滾動式的評估檢視，在人才培育上，持續推動高資產財富管理專業人才資格認證課程，聚焦稅務與家族傳承信託規劃，培養國際金融專才。此外，上海商銀悉心打造高資產客戶專屬權益及優惠外，首創「全家共享」尊榮禮賓服務，提供「海內外健康醫療」、「精緻生活」、「高端旅遊」等專屬管家式服務，客戶只要一通電話，就能感受上海商銀尊寵客戶的體貼溫度。

面對瞬息萬變的金融市場環境，上海商銀將持續發展多元創新的境內外金融商品，以穩定收益產品及價值投資標的，為高資產客戶建構客製化的財富傳承藍圖，成為客戶財富傳承的最佳夥伴。