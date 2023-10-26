北村豆腐家推「韓系超鮮海味」 萬聖玩變裝新菜免費吃

喜歡韓國美食的民眾有口福了，全台最大連鎖韓式料理品牌「豆府」餐飲集團旗下的「北村豆腐家」，以韓國美味的海鮮為主題，推出一系列「韓系超鮮海味」料理組合誘客，包括整串魚板入鍋的「釜山辣魚嫩豆腐煲」和整隻魷魚酥炸的「香酥魷魚起司年糕」等海味新品。歡慶新菜登場，10月31日萬聖節當日，4人同行到店消費，其中1人以「海底生物造型」裝扮用餐，直接招待4份新上市海鮮料理，每店限量10組客人。

【整串魚板入湯鍋 豆腐煲鮮味大升級】 三面環海的韓國是海鮮盛產的國家，海鮮料理也是訪韓必吃的美食之一。「北村豆腐家」10月新推出的「韓系超鮮海味」全新料理組合，首推韓式豆腐煲升級版的「釜山辣魚嫩豆腐煲」，品牌將韓國街頭美食魚板，整串放入豆腐煲內，視覺上很吸睛；此外，香辣高湯中還放入炸得金黃酥脆的土魠魚塊，兩種不同的海料增添湯頭層次風味。金黃酥脆外皮包裹著Q彈綿密的土魠魚肉，單吃就美味，吸附了紅通通的辣湯汁，滋味更誘人。而吸滿了辣魚湯汁的魚板，Q彈有嚼勁，香辣過癮，讓人一口一口吃不停。

【人蔘湯加爆量蛤蜊 湯頭鮮美一鍋雙補】 有著滋補又養氣的人蔘湯，是秋冬最佳溫補湯品，也是常見的韓國料理。「北村豆腐家」新推出的「人蔘蛤蜊嫩豆腐煲」，將精選人蔘與嚴選食材，以韓國傳統工法熬煮，加入豆腐、年糕條、杏鮑菇、金針菇等食材，最後再放上1／3鍋蛤蜊，最後輔以人蔘酒提味。「人蔘蛤蜊嫩豆腐煲」一上桌，香味濃郁撲鼻而來，人蔘與蛤蠣的自然鮮甜結合，再搭配迷人的蔘香味，更襯托出湯頭的鮮美。

【南瓜華麗變身豆腐煲 酥炸魷魚年糕吸睛】 品牌也在萬聖節前夕，應景推出以南瓜為發想的「南瓜海鮮嫩豆腐煲」，香濃滑口還能增強免疫力的南瓜湯頭，加入魷魚、蛤蜊、白蝦等滿滿海鮮料理，清甜足料又暖胃，兼顧美味與健康，大人小孩都適合。喜歡蔬食的民眾可選「南瓜鮮蔬嫩豆腐煲」，清甜濃郁的南瓜湯頭加入豐富時蔬配料，保留蔬菜鮮甜滋味，再以起司點綴，更可品嘗到濃郁綿密的食材風味。

此外，以整隻魷魚下鍋酥炸為主角的「香酥魷魚起司年糕」，也是系列新品的吸睛料理之一，香辣過癮的辣湯年糕鋪上滿滿起司，最後再放上炸得黃金酥脆的魷魚和黑輪，外酥內軟的鮮嫩滋味和香濃牽絲的起司交織出多層次迷人滋味，是同時滿足視覺與味覺的季節美味。

【萬聖節變裝海底生物 4款新菜免費招待】 歡慶新菜上市，「北村豆腐家」推出史上超殺優惠，10月31日萬聖節當日，4人同行到店消費，其中1人打扮成「海底生物造型」裝扮，直接招待4份新上市海鮮料理，等於4份限定料理免費吃，每店限量10組客人。此外，即日起至11月30日連續35天，只要點全新上市料理，即贈「香酥魷魚起司年糕」5折兌換券1張，讓粉絲省錢吃好料。優惠不併用。