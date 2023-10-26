連接台北車站與心中山線形公園 新建空橋26日決議修改後通過

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為配合市府的西區門戶及台北長廊東延段計畫，並方便行人通過市民大道，台北捷運公司擬耗資約6億元興建立體連通空橋，串聯台北車站東廣場以及心中山線形公園，預計2027年完工；台北市都審會26日再次審查，雖然都審委員認為空橋的玻璃頂蓋無法抵抗夏日烈陽、容易髒汙等點，建議申請單位改進，不過最終決定該案在修正後通過。

都審會26日針對此案二度展開審議，申請單位指出，國光客運車站退場後，預計將在原國光基地的位置興建連續型空廊，總長合計145公尺，其中市民大道跨距約45公尺、淨高4.6公尺，配有無障礙設施包含電梯、手扶梯及無障礙通道等設施，頂蓋則以輕巧、具有隔熱效果的透明玻璃打造。

不過有委員指出，空橋的施作可行性需留意，由於橫跨市民大道的部分長達45公尺，施工的話需恐需臨時落墩支撐，但是否會對交通發生影響，後續應納入考量；也有委員表示，空廊會出現局部露天，若是下雨不僅會造成行人困擾，造成斜坡路段濕滑恐會發生危險。

都審會主席、都發局副局長劉美秀也指出，透明玻璃較雖然比較輕巧，但不僅容易髒汙外，也只能遮雨無法遮陰，未來將會非常透光，「恐會被市民抗議」，而該案配合國光車站遷移後再施工，因此在這段期間應妥善考量相關管線、空廊及通廊等結構行為做細部計畫，這些部分是該案的成功關鍵，而市民大道南側的人行空間、停車彎可再詳細規畫。

台北捷運公司表示，原規畫空廊建造費用約4億元、預計2026年完工，但因配合市府政策調整空廊配置及範圍，納入國光客運台北站址範圍進行整體規畫，配合基地範圍增加及國光客運台北站租約期限，除了金額調整為約6億餘元外，也將調整預計2027年完工。