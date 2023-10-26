來台十周年 Snow Peak燈籠花果造型悠遊卡10／28發光預購

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悠遊卡公司與日本知名露營品牌Snow Peak Taiwan攜手合作，推出十周年紀念商品「Snow Peak燈籠花果造型悠遊卡-土壤」，將於10／28（六）11：00年度最熱門的雪峰祭同步開放預購，售完為止，喜歡可愛小物、露營的粉絲們千萬別錯過。

來自日本的知名露營品牌Snow Peak，1958年由登山家山井幸雄先生所創辦，長期打造高品質戶外用品，2013年起正式入主臺灣市場成立Snow Peak Taiwan，今年剛好屆滿十周年，首次與台灣品牌合作，特別與悠遊卡公司攜手推出「Snow Peak燈籠花果造型悠遊卡-土壤」，希望可以帶給粉絲全新感受。

「Snow Peak燈籠花果造型悠遊卡-土壤」，是以Snow Peak特色商品「戶外夜燈-燈籠花果」為雛形，打造迷你版經典悠遊卡，造型小巧可愛，使用悠遊卡功能時可感應發光，搭配同色的D型掛環，讓你能輕鬆將野遊氣氛隨身帶著走。

「Snow Peak燈籠花果造型悠遊卡-土壤」將在10月28日11：00於全台7-ELEVEN ibon便利生活站、全家FamiPort、MOMO購物網、博客來開放預購，每個售價新台幣799元，限量1萬張，入手Snow Peak趁現在。