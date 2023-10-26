汐東線SB10站改設置兩處土地變更 都委會今日通過

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為規畫捷運汐東線SB10站的站體配置以及路線段高架橋梁墩柱，台北市都市計畫委員會26日針對內湖區潭美段2處土地都市計畫變更展開審議，後續順利過關；不過有委員指出，SB10站有處出入口設在較偏遠地區，質疑設置的必要性，而新北捷運局則回應，設於此處有助於鄰近地區發展。

捷運汐東線SB10站的站體位在國道1號高速公路高架段南側，使用康寧路交流道上方空間設置捷運高架站體，並規畫2處出入口，其中出口A位在南湖高中校地，出入口B則位在高速公路南側，並設置連通空橋串連高速公路兩側出入口及文胡線東湖站，供乘客轉乘之餘，同時也兼具行人天橋的功能。

其中「變更1」的8筆土地預計從工業區用地變更為捷運系統用地，而「變更2」的18筆公園用地則變更為捷運系統用地；不過有委員質疑出入口B的設置正當性以及必要性，認為周邊有垃圾處理場以及科技工業區，目前看不出未來乘客的使用可行性，「排除萬難設置該站，但卻看不出必要性」。

對此，新北捷運局表示，SB10原先希望設在安康公園附近，可以直接轉乘文湖線，但居民反對捷運路線經過南湖高中、橫跨內湖線於安康公園設站，後來正巧內湖蘆洲里正在辦理市地重畫，若設在高速公路南側，有助於帶動鄰近地區的發展。

最終台北市都市計畫委員會主任委員、台北市副市長李四川裁示，通過兩處土地變更計畫。