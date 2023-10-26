一卡通運用AWS資源 為新創團隊創造新機會

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iPASS一卡通持續推動電子支付生態的擴展，在市場上取得了卓越的成就。為了進一步擴展服務連接，iPASS未來將透過「iPASS Connect＋」計畫，與各新創加速器及團隊合作，實現與iPASS一卡通四大資源的互連。這包括了iPASS MONEY電子支付平台、橫跨近600萬會員的跨界行為數據、遍佈全台達49萬點的多樣使用場景，以及豐富的行銷導流資源，共同實現雙方的互惠共榮，推動服務生態的進一步發展。

全球雲端服務領導品牌Amazon Web Services（AWS）為客戶提供超過240種功能全面的雲端服務。其中，AWS推展的「AWS Activate」計畫，是針對創業時間在五年內的新創提供服務，通過申請新創團隊將可取得最高25,000美元的AWS新創Activate Credit資格，包含提供AWS Activate抵用金、AWS技術支援，以及AWS培訓課程與教材等資源，協助新創提升平台效能與優化風險管理，進而帶動營運業務表現。

本次期望可以藉由「AWS Activate」計畫，鏈結一卡通豐富的行為數據及「iPASS Connect＋」計畫價值百萬元的行銷資源，協助新創團隊加速擴展服務生態圈。近期新創企業麥睿資訊股份有限公司旗下的「人生地圖Lifemap線上宗教服務」，也是透過「AWS Activate」計畫運用AWS 雲端運算、數據庫等服務資源，透過串接iPASS MONEY支付服務，得以在獲得iPASS MONEY Android／iOS雙平台APP百萬行銷資源後，近一步推廣宗教減碳服務。之後AWS也將參加一卡通舉辦的說明會，詳述如何協助新創團隊取得AWS雲端解決方案及了解一卡通的「iPASS Connect＋」計畫，讓團隊能夠更迅速地發展，強化市場競爭優勢。

一卡通公司董事長廖泰翔表示，一卡通透過以大帶小的模式，提供豐富資源協助更多新創公司加速創新服務拓展國內市場，同時期待新創團隊接軌國際舞臺，開拓國際視野，將其商業戰略放眼全球。

一卡通公司總經理鄭鎧尹表示，一卡通提供跨場域的關鍵資源來讓新創團隊鏈結，以及持續擴大服務整合，新創團隊可思考如何運用全域場景數據為特約機構和消費者提供更豐富的服務，進而發想出新的金融科技服務方案。

AWS表示，AWS致力成為企業與新創的最佳後援。歡迎新創團隊申請加入AWS Activate計畫，透過取得最佳資源，極大化營運業務的發展潛能，抓住新的機會。

一卡通公司近期積極與各新創加速器及團隊合作，展現創新金融服務拓展生態圈的決心。一卡通表示希望透過完整橫跨各式交通運具與生活消費場景的龐大數據資源，及豐富的協助企業數位轉型的方案，及包括官方平台行銷渠道、多元通路場景、APP支付平台等價值百萬元行銷資源的「iPASS Connect＋」計畫，鏈結的新創團隊資源互惠合作，共同打造金融科技生態圈。