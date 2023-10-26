LINE Pay雙喜臨門 榮獲國家品牌玉山獎及財訊金融獎

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行動支付品牌LINE Pay致力推動便捷支付與金融科技服務，近日連續獲得「國家品牌玉山獎-最佳人氣品牌」及「2023財訊金融獎-行動支付業者金質獎」雙獎肯定，顯見LINE Pay以用戶需求為出發並持續提供創新服務，是成為最受用戶信賴與喜愛行動支付的致勝關鍵。

LINE Pay台灣董事長丁雄注表示，LINE Pay在台深耕行動支付產業邁入第九年，用戶數突破1,100萬戶，支付據點超過49萬處遍布全台，致力打造的LINE Pay生態圈，為用戶創造只要LINE Pay在手就不需攜帶錢包的支付生活，並持續推出創新應用服務提升支付的便利性與安全性，成果有目共睹，未來將更積極為用戶與商店創造更好的支付體驗，打造全方位的行動支付生活。

LINE Pay持續從多面向將行動支付深入用戶生活，支付據點完整覆蓋線上和線下食、衣、住、行、育、樂等日常生活等場景，用戶也可透過「好康地圖」查詢在地店家完整資訊與最新優惠活動。在創新應用方面，2023年推出智慧手錶支付功能，可透過智慧手錶完成LINE Pay付款、發票載具、累積商店會員點數等功能，再度推升支付便利性。

在行動金融發展上，LINE Pay集結「信用卡、貸款、保險」三大理財熱門資訊打造一站式金融平台，讓用戶可透過LINE Pay金融平台快速取得所需理財資訊或繳交保費等服務，發展至今，累計共攜手32間金融機構提供超過160種金融產品資訊。

奠基在金融科技的發展之上，LINE Pay更持續發揮行動支付領導品牌影響力，於愛心捐款平台上串連超過130家公益團體，協助公益團體數位轉型，讓弱勢需求能被社會及時看見，用戶的愛心更能迅速傳遞，成為民眾線上捐款的首選平台。

LINE Pay致力為用戶與商店打造完整支付場景，未來也將持續關注用戶與合作夥伴的需求與期待，在生活與社會的各個角落提供便利的行動支付與金融科技服務，為使用者和社會創造更多價值。