美國股債前景看好 平衡策略布局

近期市場關注聯準會利率政策走向，投資氣氛受到消息面左右，造成美國股債市震盪。投信法人指出，美國通膨緩步走低，而經濟則展現韌性，美股企業獲利前景轉佳，加上債市殖利率位處高點，股債皆具備極佳的長期投資吸引力。

駿利亨德森投資客戶投資組合經理全球主管Philip Wood表示，聯準會9月份利率會議傳遞相對鷹派的訊息，造成美股震盪走低，美債殖利率來到近年新高。雖然美股震盪走低，今年以來在全球主要股市中表現仍是相當出色，在聯準會未明確表態停止升息之前，投資人仍是戒慎恐懼，短期內仍可能受到市場情緒影響而較為波動。

Wood指出，長期而言，目前美國股債市均提供相當好的投資機會。以債市而言，歷經2022年價格大幅回跌後，目前的債券殖利率已來到2008～2009年金融海嘯時代以來前所未見的高檔，從債息收益的角度，現在是一個難得一見的進場時機。即使聯準會可能還會再升息1碼，與2022年大幅升息相比，對於債市的影響也明顯低很多。

至於美股，今年初許多投資人預期美國經濟將陷入衰退的情況並未發生，美國經濟迄今仍展現極佳的韌性，勞動市場表現優異，企業獲利亦優於預期，使得美股逆轉2022年的跌勢而有不錯的表現；另一個帶動美股上揚的原因在於AI需求的大幅成長，不過，今年美股的漲幅實際上是由極少數的企業所帶動，標普500指數市值前十大企業的本益比在今年上半年就擴張近40％，而其他490檔個股的本益比增幅遠低於10％。因此，選股變得非常重要。