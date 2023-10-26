豐潤建設台中14期豪墅案搶市 鎖定傳產富豪族群

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近年來被譽為台中未來十年發展核心的北屯區14期重劃區，可說是集三千寵愛於一身，隨著交通建設、購物商場、巨蛋運動園區等重大建設陸續到位或啟動，加上鄰近水湳經貿園區，吸引來自全台各地的建商湧入14期搶地推案，目前住宅大樓預售實登最高單價已站上7字頭！

由於14期僅規劃5％的「住一」用地可以興建透天別墅，當品牌建商如國泰、惠宇、精銳、順天、新業、磐興、大城等競相推出住宅大樓案時，豐境建設關係企業豐潤建設卻搶在「美和段」稀有的「住一」土地上，規劃推出總價7,888萬起至1億888萬元、總戶數僅八戶的豪墅預售案「豐潤自在」，目標客層鎖定傳產富豪換屋、有錢有閒族群、傳產業家族、自營商等。

豐潤建設業務經理蘇煜翔表示，14期整體面積高達403公頃，是目前中台灣面積最大的單一重劃區，光是公園綠地、校園、廣場、停車場等高達56公頃，再加上相鄰成熟的崇德路、中清路雙商圈的生活機能挹注、74號環狀快速道路提供快捷的交通便利性，得天獨厚的城市資源，大幅降低購屋者對大型重劃區開發黑暗期的擔憂。

此外，14期匯聚華盛頓幼兒園、四季藝術幼兒園、明道普霖斯頓小學、衛道中學、馬禮遜美國學校等私立名校，具有國際觀與豐沛的教育資源，也是許多家長將目光匯聚在14期的關鍵因素。

不僅如此，14期未來更有台中巨蛋園區、漢神洲際購物中心、太子置地廣場（市31）BOT案、崇德複合商場、北屯區運動中心等的各項貼近生活的大型開發計畫，滿足14期的生活機能。

豐潤建設總經理邱名仕表示，14期僅規劃5％的「住一」用地可興建透天別墅，豐潤建設在選地初衷，希望將別墅生活的自在感由外而內融入住戶的日常；分析14期「住一」用地的規劃後，認為「美和段」中占地約4公頃的「純住一街廓」，為繁榮城市中罕見的珍稀，選擇購入作為開發基地，推出「豐潤自在」豪墅案。

「豐潤自在」面臨20米的崇德十二路與16米的松強路，雙面臨路的立地優勢輔以建築規劃，讓各戶皆擁有30米以上的寬裕棟距。距崇德大道優越生活便利機能僅650米，基地南北兩側合計1.4萬坪的823紀念公園、美和公園的綠蔭簇擁，形塑出「純別墅特區」的地段高度，成為北台中繁榮市心中難以複製的存在。

總戶數僅有八戶、且戶戶臨路的「豐潤自在」，建築團隊陣容堅強！邱名仕強調：「建築的標準，只有最高標準。」如何讓整體品質更好，一直是豐潤建設所追求的標準。

曾與葡萄牙建築師Alvaro Siza共事、第15屆傑出建築師黃明威，帶領著撃壤設計肩負建築規劃大任；榮獲德國IF及Red Dot、義大利等國際大獎，台中頂級住宅首席景觀設計大師-上境景觀許富居；以及榮獲英國Lighting Design Awards 年度優勝獎及台灣照明金質獎等，代表作品有嘉義美術館、新竹影像博物館的偶得燈光負責設計，還有資歷深厚的長新結構工程等，建築團隊皆是一時之選。

此外，擁有結構博士專業背景的邱名仕，對施工品質的高標要求可想而見。首先鋼筋水泥首選TCC台灣水泥搭配豐興鋼鐵，堅持原料品質並提供產品履歷證書；防水工程特別提供業界少有的十年防水保固承諾。

「豐潤自在」豪墅案規劃地坪43～69坪，建坪135～136坪，樓高地上六層、地下一層，每戶停車位三至六位，每戶皆可規劃7間寬敞套房，並享有多功能娛樂空間，由電梯貫穿全棟生活動線，就立體空間而言，「豐潤自在」宛如一幢私人大樓；特別一提的是，多功能娛樂空間規劃，在家實現私人lounge、娛樂室、收藏室等夢想空間。

綠化部分不僅各層戶外滿佈綠意元素，各棟側向、後方更皆有天井規劃，綠意、自然光成為生活的一部分。「豐潤自在」同時也是悠閒度假式的villa建築，不論機能性、生活性及舒適性，空間機能思考完善，堪稱難得。

熱愛植物的邱名仕說，選擇以友善環境、延伸家人情感的「家樹」取代傳統硬質的「家徽」，「豐潤自在」二樓露台的家樹，會隨著四季更迭、跟隨孩子成長，成為動態的生命記憶，家聚的溫馨歡笑，將跟隨孩子到異地求學或工作，在某一年的某個節日裡被溫暖的想起。

邱名仕表示，豐潤建設看好台中新興重劃區的開發潛力，將持續鎖定14期與13期重劃區購地推案。