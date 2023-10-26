集郵迷注意 中華郵政10／30發行寶島風情郵票–金門縣

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集郵迷看過來。中華郵政公司自2016年起發行「寶島風情」系列郵票，訂於2023年10月30日續以金門大橋、陳景蘭洋樓、山后民俗文化村及大膽島為題材，發行「寶島風情郵票–金門縣」1套4枚，郵票面值分別為8元2枚、9元及20元。

金門大橋（面值8元）：地處金門本島及烈嶼之間，為臺灣第一座深水域的跨海大橋。2022年10月30日正式通車，為在地民眾及旅客帶來更便利的交通。

陳景蘭洋樓（面值8元）：位於金門縣金湖鎮，外廊拱圈造型典雅，為金門規模最大之洋樓，深具歷史意義。

山后民俗文化村（面值9元）：位於金門縣金沙鎮，依山面海，格局壯闊整齊，展現傳統的建築工藝，為保存完整的古厝聚落。

大膽島（面值20元）：為金門縣烈嶼鄉的一部分，島上「大膽擔大擔，島孤人不孤」巨幅標語，展現國軍堅毅勇敢的精神。2019年開放遊客登島，讓人一探這座神秘島的過往。

配合郵票發行，特印製首日封、貼票卡、護票卡及活頁集郵卡（含護卡套）各1批，提前於10月26日發售；另製作預銷首日戳低值封及套票封，於郵票發行當日發售，可至全國各地郵局、郵政博物館或至「中華郵政集郵電子商城」選購；另推出無版銘圖案個人化郵票，內含「寶島風情郵票－金門縣」1套4枚，供製作珍藏。