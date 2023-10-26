「彰化藝術生命園區」說明會煙硝四射 居民怒：絕不妥協

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彰化市公所規畫在大埔路興建「彰化藝術生命園區」，今晚在彰化市延和活動中心舉辦第2場說明會，近500位民眾到關心，當地延和里長王勝和與大多數到場民眾都反對在大埔地區設置火葬場，要求市公所撤案。彰化市長林世賢說，該案要推動有空汙、交通、噪音及回饋等4大前提要與居民溝通好，市公所不會在11月代表會定期會提出該案的先期規畫案。

「反對興建大埔火葬場，堅決反對，絕不妥協！」彰化市公所晚間召開包含火葬場設施的「彰化藝術生命園區」規畫案說明會，場外掛滿反對該案的旗幟，大批延和里民、延平里民及大埔商圈業者到場關心，把會場擠得水洩不通，場外也擠滿關心的群眾。

說明會由市公所邀請的建築師、學者介紹規畫案內容，現場群眾不耐說明的時間太冗長，要求結束說明，場面數度躁動，群眾怒喊「撤案」，延和里長王勝和幾次起身請群眾冷靜。王勝和強調，他和所有里民站在一起，堅決反對在大埔地區設置火葬場，反對到底，絕不妥協。

彰化市民代表薛志彬指出，市公所很沒誠意，要在延和社區活動中心辦說明會，竟然在活動中心周遭施工，造成與會民眾不便；此外，他在5月就要求市公所收回該規畫案，為什麼現在又再提出，未來若市公所若提案，他一定不會讓其通過。市代會主席陳文賓說，公所一定要廣聽、尊重民意。

「請市長三思！」市代會主席陳文賓說，公所一定要廣聽、尊重民意，反對的人那麼多，還要提案嗎？

延和里民表示，大埔地區人口密集，且是相當熱鬧的地區，從早上7點到晚上10點大埔路都川流不息，多少人在大埔地區居住、生活，怎麼會選擇在這裡蓋火葬場，他不敢想像大埔路變火葬路，川流不息的人潮車潮變棺木，「誓死反對到底！」

彰化市長林世賢強調，說明會只是要讓當地居民了解「彰化藝術生命園區」規畫案的內容，要來聽聽居民的聲音，不是明天就要做了，沒有提案，也沒有決議，市公所一定會尊重民意，該案要推動有4大前提，也就是要先就空汙、交通、噪音及回饋等層面，與當地居民充分溝通。

彰化縣政府民政處長賴政富說，彰化縣是全台唯一沒有火葬場的縣市，縣府對市公所的規畫案樂觀其成，若市公所提出興辦事業計畫，縣府一定會嚴加審查。

「只有彰化市可以蓋火葬場，沒有別的地方了嗎？」立委黃秀芳現場對彰縣府民政處長提出質疑，並表示大埔商圈發展成熟，殯儀館周邊更是超過2萬人的生活圈，這處火葬場影響的不只是2個里，而是超過十分之一的彰化市民，若以空氣品質、交通影響程度，更是遍及整個彰化市，「尊重在地民意，拒絕設在大埔！」