電動車市場成長潛力大 留意相關基金布局時機

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根據國際能源署（IEA）10月24日發佈最新年度《世界能源展望》報告，在各國當前政策的基礎上，預估了到2030年時，全球能源系統的圖景。報告指出，到2030年，世界能源系統將發生重大變化，全球電動汽車的數量將是現在的近10倍，到2030年全球電動車銷售占比展望從之前的不到25％增加到35％。

日盛全球智能車基金研究團隊表示，根據乘聯會預計，大陸9月電動車銷售量為75萬，較上季增長4.7％，滲透率約37.9％。歐洲七國9月合計電動車銷售量約20.4萬輛，較上季增長6％，滲透率達約22％。美國電動汽車銷量在今年第三季度，首次突破30萬輛。根據EV Sales統計數據顯示，全球電動車銷量正在快速增長，預計到2026年，全球新能源汽車銷量將達到3,380萬輛。

根據外資研究機構預測，2025～2040年，全球包括純電動汽車（BEVs）和插電式混合動力汽車（PHEVs）在內的所有電動汽車的全球滲透率將從23％上升至67％。目前電動車需求已開始逐步好轉，預估主流公司Q2～Q3盈利可基本見底，可留意相關電動車基金布局時機。

日盛全球智能車基金研究團隊表示，在產業方面根據Gartner報告預估，將2023年全球車用半導體預估產值上修至770億美元，年增率14％，2022～2027年預估年複合成長率上修為12％，反映出了包括汽車電氣化、先進駕駛輔助系統（ADAS）與智慧座艙在內的市場趨勢。可見到電動車逐漸成為車市主流之際，高功率車用半導體市場依舊穩健。