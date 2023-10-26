用路人注意！北市南北幹道路面老舊 承德路這2處鋪面更新

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台北市承德路是台北市區南北向的交通大幹道，沿台北火車站旁一路通往士林北投地區，全線均承載龐大車流，造成路面出現老化破損情形，為此台北市工務局新建工程處規畫於今年針對路況較差的路段辦理更新作業，目前已陸續完成承德路四段、三段及七段的鋪面更新作業，近期再完成承德路四段及五段等路段鋪面銑鋪作業。

新工處工務科長蕭志龍表示，本次更新的承德路四、五的道路周邊緊鄰台北市立陽明高中、台北市立天文科學教育館、士林高商、國立台灣科學教育館、台北市立兒童新樂園、雙溪濕地公園、士林夜市等及各類住商大樓店家，並連通台2乙線及重陽大橋。

蕭志龍指出，這兩路段平時或假日交通尖峰時刻的車流量均極為龐大，近年来由於長期使用和氣候因素的影響，致使路面出現了多處損壞和車轍凹凸不平的情况，嚴重影響了民眾的通行安全及舒適度。

他說，針對這些狀況，新工處近期辦理了路面更新，總計更新長度約為2748公尺，並針對因路基強度不足而造成路面下陷、坑洞及嚴重龜裂的地方共73處，辦理路基改善面積約4876平方公尺，以徹底解決問題，同時調降90座人手孔蓋將其下地，減少因路面人手孔產生高差之情形，以提升行車的舒適性，整體工程經費約3810萬元。

新工處工務科北區工務所主任王頌夫表示，本次道路鋪面更新作業範圍達4萬9789平方公尺，量體相當於7個足球場的面積，且車流主要集中於白天，故於夜間施工以減少對交通影響，為了降低施工對民眾的影響，施工廠商加派施工機具，採取了「兩刨三鋪」的方式及人力，全力於10個夜間工作天即完成路面更新。

王頌夫指出，此次工程採用穩定性高，能降低車轍發生之改質瀝青混凝土鋪設，期望增加道路的使用年限。