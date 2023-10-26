南投新地標「松嶺之星」將完工 許淑華：盼香客遊客再創商機

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斥資5.5億元興建的南投縣「松嶺之星」預計明年完工，目前已與受天宮簽約停車場做為接駁車轉運站，也爭取到交通部觀光署明年增設台灣好行觀光巴士「八卦山線」，未來可望讓該區成為南投觀光新地標，讓遊客與香客再創南投經濟新商機。

縣議員沈夙崢、吳棋楠等人26日在縣政總質詢時，關切周邊交通與觀光路線規畫問題，對此縣長許淑華樂觀表示，「松嶺之星」預計明年完工，除了與旁邊知名的宮廟受天宮兩大停車場簽訂轉運站合約，也爭取到交通部觀光署台灣好行觀光巴士，行駛經過受天宮、松嶺之星、微熱山丘等該路線知名景點，可望讓該區成為南投觀光新地標，讓香客帶入遊客，遊客帶入香客，再創南投經濟新商機。

許淑華表示，「松嶺之星」觀景塔當初規劃興建，主要考量與附近奉祀玄天上帝的受天宫有連結效應，因為受天宮每年有百萬香客，希望香客能變成遊客，遊客也能轉換成香客，互相拉抬，初估每年若有60至80萬人次遊客，就能帶來不錯觀光效益，未來也會在觀景塔景區加強行銷名間鄉茶葉、鳳梨、山藥等農特產品。

縣議員吳棋楠今天在縣政總質詢時指出，「松嶺之星」觀景塔預計明年完工，當初縣府預估每年可創造20億元周邊觀光產值，令人期待，他建議縣府儘速與旅行社等相關業者商討訂定行銷計畫，在交通等各方面儘量配合業者，讓該觀景塔完工後即能順利營運，真正發展起來。

沈夙崢也說，為了不讓該觀景塔步入像南投市天空之橋等觀光橋梁後塵，成了「蚊子橋」，偌大停車場還佈滿蒼蠅，要求縣府提出將該觀景塔打造成具文化特色的深度旅遊觀光景點具體計畫，並讓該觀景塔5.5億經費早日回本，否則民進黨團議員將在大會審議時特別關注該工程預算，對此許淑華做了上述說明。