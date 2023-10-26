前往主要內容
工商時報LOGO

南投新地標「松嶺之星」將完工 許淑華：盼香客遊客再創商機

  • 中時即時 曾雪蒨
南投縣長許淑華說松嶺之星將與受天宮合作將其停車場做為接駁車轉運站，解決松嶺之星完工後大批遊客湧入的交通問題。曾雪蒨攝
南投縣長許淑華說松嶺之星將與受天宮合作將其停車場做為接駁車轉運站，解決松嶺之星完工後大批遊客湧入的交通問題。曾雪蒨攝

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

斥資5.5億元興建的南投縣「松嶺之星」預計明年完工，目前已與受天宮簽約停車場做為接駁車轉運站，也爭取到交通部觀光署明年增設台灣好行觀光巴士「八卦山線」，未來可望讓該區成為南投觀光新地標，讓遊客與香客再創南投經濟新商機。

縣議員沈夙崢、吳棋楠等人26日在縣政總質詢時，關切周邊交通與觀光路線規畫問題，對此縣長許淑華樂觀表示，「松嶺之星」預計明年完工，除了與旁邊知名的宮廟受天宮兩大停車場簽訂轉運站合約，也爭取到交通部觀光署台灣好行觀光巴士，行駛經過受天宮、松嶺之星、微熱山丘等該路線知名景點，可望讓該區成為南投觀光新地標，讓香客帶入遊客，遊客帶入香客，再創南投經濟新商機。

許淑華表示，「松嶺之星」觀景塔當初規劃興建，主要考量與附近奉祀玄天上帝的受天宫有連結效應，因為受天宮每年有百萬香客，希望香客能變成遊客，遊客也能轉換成香客，互相拉抬，初估每年若有60至80萬人次遊客，就能帶來不錯觀光效益，未來也會在觀景塔景區加強行銷名間鄉茶葉、鳳梨、山藥等農特產品。

縣議員吳棋楠今天在縣政總質詢時指出，「松嶺之星」觀景塔預計明年完工，當初縣府預估每年可創造20億元周邊觀光產值，令人期待，他建議縣府儘速與旅行社等相關業者商討訂定行銷計畫，在交通等各方面儘量配合業者，讓該觀景塔完工後即能順利營運，真正發展起來。

沈夙崢也說，為了不讓該觀景塔步入像南投市天空之橋等觀光橋梁後塵，成了「蚊子橋」，偌大停車場還佈滿蒼蠅，要求縣府提出將該觀景塔打造成具文化特色的深度旅遊觀光景點具體計畫，並讓該觀景塔5.5億經費早日回本，否則民進黨團議員將在大會審議時特別關注該工程預算，對此許淑華做了上述說明。

相關新聞

您可能感興趣的話題

留言討論

返回頁首
LOADING

為了提供您更流暢的使用體驗，本網站使用cookies分析技術。若您繼續使用本網站，即代表您同意我們使用cookies，更多本網站cookies使用的相關資訊請詳閱我們的隱私權聲明

熱門新聞 TOP 3more

  1. 台股V彈了？這股票不能碰 分析師：3檔見紅快賣

  2. SCFI噴出連3紅收復千點 法人為下周這事押寶長榮

  3. 萬六保衛戰強碰外資！官股大舉護盤 買超10強名單出爐

本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。