文心愛悅建案「黃金大鳥」多了新夥伴？答案是這生物

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興富發建設台中文心愛悅建案今年5月10日發生塔吊吊臂掉落，砸進中捷軌道，列車撞上釀成1死14傷，當時建築物上的6隻金色站立大鳥裝飾引發討論，近日有網友發現該建案文心南路、文心南五路一段路口出現新的裝置藝術，紛紛猜測是什麼，還有人猜是萬聖節裝置藝術。根據業者送至都發局審查的資料，該公共藝術作品是靈感來自莊子《逍遙遊》中的鯤鵬。

文心愛悅建案5月施工時其頂樓塔吊的吊臂砸落中捷軌道，釀1死14傷事故，旗下9建案立即遭市府勒令停工，9月13日前市府經第4、第5方公正單位確認缺失改善後同意復工。今天有民眾在臉書「路上觀察學院」社團貼出該建案外多了一座新的雕像，因用帆布蓋住，好奇裡面是什麼？網友紛紛留言猜測是夜行神龍、墮落天使、小飛象等，引發熱烈討論，也有網友貼上經過時揭下帆布的照片，更讓網友不解「什麼裝置藝術？完全看不懂」。

台中市都發局表示，這是該建案的公共藝術作品，因建案達一定規模，需要建置1處公共藝術。根據興富發建設送審資料，材質為黃銅，作品名是「念-銳變」、作者黃牧禾。作品呈現莊子「逍遙遊」裡「北冥有魚，其名為鯤。鯤之大，不知其幾千里也。化而為鳥，其名為鵬。鵬之背，不知其幾千里也；怒而飛，其翼若垂天之雲」的意境，創作出鯤鵬，有起心動念，開始一串行動化無形為具的寓意。