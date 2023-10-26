台積電投資1200億 赴德設12吋晶圓廠 投審會核准了

台積電宣布赴德國設廠，投審會核准台積電以35億歐元(約新台幣1200億元)投資德國子公司。
投審會表示，台積電為支持歐洲客戶及其下游廠商的需求，擬與歐洲企業合資於德國德勒斯登設置 12 吋半導體晶圓廠，製程節點為 16／28 奈米，屬成熟製程，應無我國半導體高階技術外流疑慮。
又考量該案除能滿足業者與客戶建立更緊密關係外，並將有利於台灣半導體產業持續壯大及加深供應鏈連結，爰經會議討論後，同意本次投資案。台積電並前已於2023年8月8日發布重大訊息。
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台積電宣布赴德國設廠，投審會核准台積電以35億歐元(約新台幣1200億元)投資德國子公司。
投審會表示，台積電為支持歐洲客戶及其下游廠商的需求，擬與歐洲企業合資於德國德勒斯登設置 12 吋半導體晶圓廠，製程節點為 16／28 奈米，屬成熟製程，應無我國半導體高階技術外流疑慮。
又考量該案除能滿足業者與客戶建立更緊密關係外，並將有利於台灣半導體產業持續壯大及加深供應鏈連結，爰經會議討論後，同意本次投資案。台積電並前已於2023年8月8日發布重大訊息。
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