長榮鋼鐵守護環境珍愛地球 實現生態永續發展

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

長榮鋼鐵（2211）守護環境珍愛地球，實現生態永續發展！今年在3月及9月攜手荒野保護協會共同舉辦「作伙來淨溪」、「2023海洋倡議~沒塑去旅行~國際淨灘」活動。長榮鋼鐵董事長林耿立表示，守護環境沒有終點，持續參與環境永續的行動。

長榮鋼鐵在2023年3月19日在台北市北投舊雙溪河步道，再度攜手荒野保護協會共同舉辦「作伙來淨溪」活動，荒野保護協會頒發感謝狀揭開序幕，感謝長榮鋼鐵將環保理念付諸行動，實踐對環境永續的信念。

該活動由林耿立率領同仁及眷屬共31人一起擔任志工，以健行的方式展開淨溪行動，全長約2公里的範圍，一行人沿著步道撿拾垃圾、清理環境，在短短2小時內共清理10餘大袋，約81.9公斤的垃圾及小花蔓澤蘭，步道也恢復了原有的樣貌。

林耿立期許，透過淨溪活動引導參與者以實際行動落實環保觀念，將減塑加綠的環保概念實行於日常生活，不只「撿」不停，更要不停「減」！守護環境沒有終點，持續參與環境永續的行動。

長榮鋼鐵響應2023年國際淨灘日，在今年9月16日受邀參加荒野保護協會舉辦之「2023海洋倡議~沒塑去旅行~國際淨灘」活動。長榮鋼鐵董事長林耿立帶領同仁及眷屬共42人前往石門十八王公海岸線，以實際行動守護海洋生態環境。

國際淨灘日是由美國海洋保育協會（The Ocean Conservancy,TOC）發起每年9月第三個星期六為國際淨灘日。

長榮鋼鐵與其他五家企業團體、一般民眾共400多位志工頂著烈日捲起衣袖手持撿拾工具與垃圾袋，合力清除高達928公斤的寶特瓶、碎玻璃片、捕魚網及保麗龍浮具等廢棄物，成果極為豐碩，利用國際淨灘行動 International Coastal Cleanup （ICC）表格紀錄，用數據方式進行淨灘監測，並透過荒野志工的解說，深刻了解垃圾減量與生態環境的連結，讓淨灘活動更具教育意義。

林耿立表示，藉由淨灘活動加強大家的環保意識，從日常實踐減塑行動，減少使用一次性用品、確實垃圾分類，從源頭減量，為地球環境盡一己之力，守護環境整潔，維護生物多樣性，實現生態永續發展。