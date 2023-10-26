台灣首創遊樂園AR導覽APP怪帶你AR Fun 玩劍湖山！

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跨界合作產業再升級，讓萬聖更好玩，雲林遊樂園劍湖山世界與德廣數位有限公司攜手合作「USeeToGo」AR導覽APP，榮獲義大利A' Design Award肯定，已於10月25日，在劍湖山世界正式啟用，讓民眾輕鬆有趣遊樂園，集U幣換好禮，還有機會把樂園門票和恐龍帶回家，劍湖山世界除推出「陌日丑八怪」萬聖主題活動外，即日起至11月5日每週六日限定，民眾只要萬聖搞怪裝扮，門票立享優惠299元(原價999元，約3折)！更多活動詳情請洽劍湖山世界官網。

德廣數位執行長高竹誼提到，「USeeToGo」是德廣數位主力研發的 AR 應用商品，在萬聖節檔期於劍湖山世界推出 「USeeToGo」樂園導航GO APP，可愛的恐龍吉祥物將帶領旅客暢玩劍湖山世界，讓旅客在劍湖山走路再也不無聊，能沿途與 AR 恐龍驚奇互動。導覽途中邊走邊玩的同時可以累積 APP 自創 U幣，並且蒐集散落在劍湖山園內的七種 AR 恐龍，透過手機拍照完成期間限定任務還可兌換活動限量獎品，有機會獲得劍湖山世界樂園門票或者把大型恐龍騎乘玩具帶回家！恐龍驚魂記活動就從 10/25 起至 11/20 止，即刻體驗 「USeeToGo」帶你用AR擴增實境 Fun 玩劍湖山世界主題樂園！

義大利 A' Design Award 旨在向世界宣揚優秀的產品和服務，其賽事受到國際平面設計協會聯合會（Ico-D）、歐洲設計協會（BEDA）等世界知名組織認可，是項目橫跨工業產品、商品包裝、建築與室內空間類別的國際大獎，且參加 A' Design Award 的所有作品將經過來自設計界的媒體人士及專業評審匿名評分，是經過嚴格的篩選與檢視後才能獲得此榮耀，而 「USeeToGo」目前已同步上架至 iOS 與 Android 雙平台，可供民眾下載遊玩，也為樂園增加新的導覽體驗。

此外，因應萬聖節來臨，劍湖山世界特別在10月28日、10月29日推出限定活動，包含白天必看的「末日前狂歡」遊行活動、「Dr. J魔術時間」及「小小八怪Trick or Treat」；傍晚17：50就在「陌日城驚嚇列車前」，準備感受詭怪們強烈突襲的震撼感以及精采的火舞！更多精彩的活動，可參考劍湖山世界官網。