富達國際：和美股相比 美債更具吸引力

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富達預期歐美等地通膨壓力將逐步緩解。富達國際表示，目前風險較低的優質債券的殖利率已有5.5％～6％收益，而且和美股高度集中於少數股票相比，債市價值顯得更具吸引力。

富達國際固定收益基金經理Rick Patel表示，短期石油及大宗商品價格存在上升風險，富達認為陷入溫和衰退的可能性仍偏高，市場尚未完全反映經濟走弱的可能性，潛在的不利因素，可能動搖市場對軟著陸的信心，最大威脅來自消費信心轉弱。儘管目前美國消費依然強勁，基於不少家庭正動用疫情期間累積的儲蓄，但除了高收入人士外，大部分家庭的儲蓄正逐漸減少，加上偏高的利率、高漲的能源價格，以及恢復償還學生貸款等負面因素，可能對美國經濟帶來壓力。

核心債券殖利率走高，反映市場對經濟環境改善的預期，但後市將視最終利率走向而定。Rick Patel說，各國央行向市場暗示將長時間維持利率於偏高水平，最終利率仍未定案，未來5年或10年平均隔夜利率存在不確定性，因此溢價已反映於長期債券較高的收益上，以補償投資人所承擔的利率風險。一旦美國經濟如預期溫和衰退，市場對債券的需求將大增，有利債券價格表現。目前債券殖利率越來越高，正為投資人提供入市契機。

Rick Patel表示，在此情況下，優質債券的表現會較為出眾，如美國國債和高信評的企業債券，特別是A至BBB級別，基於這些債券的發行企業資產負債表正逐步改善。同時，若美國消費及整體經濟增長放緩，利差或將擴大。中期而言，投資人宜保持靈活，一旦債市跌至吸引水平，應慎選當中價格出現錯置的優質債券，以提升投資組合的債券比重。

Rick Patel進一步表示，投資人應關注債券投資組合的存續期及債券品質，較長的存續期於經濟衰退時可提供一定收益保障且目前長債殖利率相當具吸引力，美國10年期國債殖利率一度已逾5％，優質企業債也正以相對較低風險，提供較過去更高的收益。