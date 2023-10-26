臺印度CEO圓桌論壇台北首登場 近50家企業參與

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第二屆臺灣印度CEO圓桌論壇26日首度在臺北舉辦，匯聚臺印度企業領袖近50家企業參與，雙方聚焦在「電子製造」及「智慧解決方案」等領域合作，另就貿易與投資機會交換意見，會後雙方共同發表並簽署聯合聲明，期未來臺印度企業合作更加深化，落實雙方企業所提各項產業合作議題。

由外貿協會與印度商工總會（FICCI）主辦，中華民國經濟部與印度政府商工部支持辦理的第二屆臺印度CEO圓桌論壇，係由2021年召開之「第14屆臺印度次長級經貿對話會議」決議，每年配合臺印度次長級會議舉辦，共同就經商與貿易政策提出建言，期能促進雙方貿易與產業連結深化、加強商業合作、鼓勵技術移轉與發展。

印度次長Mr. Rajesh Kumar Singh表示印度為世界最大的電子業市場之一，電子產業市值已達1,550億美元，並將於2030年達兆美元，且政治穩定、國家基礎建設完善，使印度經濟成長率持續維持雙位數的成長，現在正是臺灣與印度雙邊合作更上一層樓的關鍵時刻，也同時展現與臺灣合作的貿易實力及互補性，未來雙方可就高科技、半導體產業合作以及在人才、文化的交流合作。

經濟部次長陳正祺指出，第二屆臺印度CEO圓桌論壇為雙方合作提供平台，正如印度Singh次長所強調的，印度市場雖然充滿挑戰，但同時也蘊含巨大合作機遇並高度肯定辦理臺印度CEO圓桌論壇，臺印雙方未來可就半導體、ICT、智慧醫療產業合作。

貿協董事長黃志芳表示，臺灣和印度的雙邊貿易年年提升，印度不斷增長的經濟實力已逐漸在全球經濟中扮演重要角色，隨著印度總理莫迪所提出的「數位印度」和「印度製造」願景政策，臺灣將透過自身能力與印度的創新精神相互融合並做出貢獻。

印方主席Manish Sharma指出，臺印合作可分為三階段進行，包括印度製造、向後整合、出口導向；其中，印度製造政策，旨在將印度打造成製造基地，結合優秀的技術人才，創造好的產業環境與臺灣合作。

「電子製造小組」臺方召集人李詩欽表示，未來兩國將朝電動車合作，共同探討電動車技術研發、電池技術、充電基礎設施等方面合作；「智慧解決方案小組」臺方召集人蘇亮則表示，智慧桿是智慧城市發展的一大要素，臺灣5G智慧桿聯盟針對規格設計、驗證標準及網路資安皆有良好規範，期望與印度企業共享。