吳政忠訪澳談重點領域合作 鎖定量子、半導體、淨零科技

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行政院政委兼國科會主委吳政忠10月22日結束臺灣及菲律賓第八屆部長級年會後，由菲律賓啟程前往澳洲，26日與澳大利亞聯邦政府產業科學及資源部高層會談，雙方就未來臺澳在量子、半導體以及淨零科技含氫能等重點領域之科研合作進行討論。

澳方對於吳政忠的到訪表示竭誠歡迎，指出臺灣在科研領域之成果令人印象深刻，尤其近年來陸續與歐美理念相同多國之間的科研合作陸續升溫，在半導體相關研究及產業，更是澳洲取經學習的最佳對象。

吳政忠表示，國科會對於臺灣整體科研發展有既定的推動政策，除半導體領域的科研產業推動外，淨零方面已經訂定2050減碳目標。澳洲富有天然資源，於發展淨零排放相關科技，尤其是綠能發展，已有相當的規劃及成果，希望將來能夠強化雙方在綠氫乃至碳匯等領域合作，兩國未來可攜手邁向淨零減碳之目標。另外吳主委也提到，澳洲近年來於量子科技的發展具有豐碩的成就，希望未來雙方在量子領域能有更密切的合作。

吳政忠此行亦視察我國設置於澳大利亞核子科學技術組織（ANSTO）之冷中子三軸散射儀-SIKA，此設備可用來探究材料的未知能態，例如超導體及低維磁性等材料。臺澳於2005年簽署中子束應用技術合作協議，由國科會出資興建並於2012年10月建置完成，2013年起由國家同步輻射研究中心負責派駐人員進行子設施之運轉及維護工作，協助我國科研人員使用設施進行科學實驗研究，是為目前臺澳科研合作的最佳範例。

吳政忠藉此次澳洲之行拜會國科會協議合作單位，澳大利亞科學院（AAS），以及與國科會轄下國家實驗研究院簽有科研合作備忘錄的澳洲國家製程設施機構（ANFF）及新南威爾斯州政府進行半導體、量子及淨零科技領域合作的會談，共許未來持續密切推動雙邊的科研交流合作。

吳政忠指出，本次率團拜會澳大利亞聯邦政府等各單位，具體就臺澳雙邊科研合作議題進行會談，期望促進臺灣與澳大利亞在量子、半導體及淨零科技等面向之實質雙邊交流。本次出訪對於深化臺澳雙方科研合作具有重大意義，相信未來與澳大利亞聯邦政府產業科學及資源部以及各科研機構間之互動將更為密切，並透過科技外交讓臺澳關係持續升溫。