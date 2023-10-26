巴菲特加碼西方石油 持股比重增至25.8％

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股神巴菲特掌理的波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）近幾日再敲進西方石油（Occidental Petroleum）股票，為今年6月以來首次加碼，對該公司的持股比重提升至25.8％。

巴菲特加碼帶動西方石油25日股價收高1.2％，不過26日早盤股價續漲0.2％，報63.37美元。

根據波克夏呈交美國證交會（SEC）的文件顯示，該公司在23日至25日間共買進390萬股西方石油股票，平均價格將近63美元，總計斥資2.46億美元。在這次加碼後，波克夏共握有2.28億股西方石油股票，持股比重由25.1％上升至25.8％。

波克夏握有的西方石油股票目前價值145億美元，其中包括85億美元的特別股，股利率8％，以及8,390萬股認股權證，可用每股低於60美元的價格買進西方石油的普通股。

巴菲特自去年初開始買進西方石油股票，並在去年8月取得主管機關批准，最多可持有西方石油50％的股權，不過巴菲特今年5月在波克夏年度股東大會表示，未來將繼續加碼西方石油股票，但無意取得該公司全部控制權。

西方石油在波克夏規模3,482億美元的投資組合中，占4.11％。有「奧瑪哈先知」之稱的巴菲特以價值投資聞名，在公司股價低於內在價值時買進，再長期持有。

截至去年底止，西方石油擁有38億桶證實蘊藏量，該公司目前市值為559.7億美元。西方石油執行長霍盧布（Vicki Hollub）的管理能力也得到股神認可。

雖然GuruFocus認為市場略為高估西方石油股票，但該公司強勁的獲利力和成長潛力，仍是一項誘人的投資。西方石油自上市以來，股價飆漲998.44％。

華爾街分析師對西方石油的平均目標價為70.71美元，意味著較目前股價還有逾12％的上漲空間。