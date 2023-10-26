達文西微創手術助女性懷孕圓夢

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據統計，台灣育齡婦女平均4至5位就有1名子宮肌瘤患者。晚婚晚育趨勢下，女性平均生育年齡逐年上修，使得子宮肌瘤好發於育齡婦女族群。雖子宮肌瘤多為良性腫瘤，但也有一定程度可能導致不孕。

林口長庚醫院及新北市立土城醫院婦科腫瘤助理教授級主治醫師陳威君指出，若子宮肌瘤太大或所處位置導致日常生活不便，或出現壓迫泌尿系統造成頻尿、解尿困難、腎積水；壓迫消化系統導致腸阻塞或便秘等臨床症狀，則建議就醫治療。

30多歲職業婦女小雅，原預計婚後一年內懷孕生子，沒想到健檢時發現有7公分大子宮黏膜下肌瘤，懷孕年齡的壓力讓小雅焦慮不已，兩難處境讓她一度放棄為母夢想。經由婦科醫師評估，後以達文西手臂微創手術切除肌瘤。

陳威君醫生表示，個案小雅黏膜下肌瘤位於較深的子宮腔，增加手術難度，經達文西微創手術以機器手臂把肌瘤血管燒灼及切除，同時也做子宮傷口縫合，降低對子宮的破壞。她原本經期不規律問題，在術後也改善，後續搭配藥物、飲食與日常作息積極調理，在回診時發現子宮復原狀況良好，目前正依照醫囑調整狀態備孕，為將來胎兒預備好健康成長的子宮環境。

「過去治療子宮肌瘤最令罹病婦女卻步的，絕大部分是手術對子宮的破壞、對內膜的影響，以及術後傷口的修復」陳威君醫師解釋。近年來，達文西微創治療技術已臻成熟，從切割、切除到縫合都能透過醫師操作運行機械手臂，摘除子宮肌瘤且對子宮傷害小，減緩患者術後傷口疼痛，較可縮短恢復期，對於長期苦於肌瘤症狀女性是一大福音。

陳威君醫師強調，目前臨床上治療子宫肌瘤方式多，建議患者充分與醫師溝通病情下，除了採用腹腔鏡、海扶刀及傳統手術以外，也可考慮達文西機械手臂手術，若有需求女性可進一步接受婦科醫師專業諮詢評估。