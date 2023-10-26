新加坡商 台北碳權交易所TPCX成立 力促經濟及減碳雙贏

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2024年1月1日美國開始全面徵收碳關稅，歐洲也已在2023年10月試行上路CBAM碳邊境稅，第一階段納管五大高碳排產業，使全球台商陷入碳焦慮。面對碳權議題一群對產業、時事動態高度關注的有志之士，組建了「台北碳權交易所」，全面協助台灣企業碳交易，並積極解決全球台商碳中和需求。

在新加坡組建的「新加坡商 台北碳權交易所」於今(26)日舉辦成立發布會，現場匯聚來自全球各地的台商企業代表，以及關切環保時事的立法委員陳歐珀委員、張其祿委員、亞洲展覽會議聯盟榮譽主席葉明水、台灣產業永續發展協會理事長何毅夫、新加坡商台北碳權交易所董事長黃壽佐與總經理陳梓立及該所監察人韋伯韜、國立台灣師範大學楊聰榮教授、新加坡商台北碳權交易所董事鄧秀寶、亞太碳資產服務股份有限公司執行長鄭家茵與營運長徐品淳等重量級貴賓共同進行啟動儀式；見證新加坡商台北碳權交易所與亞太碳資產服務股份有限公司、台灣產業永續協會分別簽訂國際碳權開發與交易的戰略合作，開啟碳權買賣實質的交易平台。

隨著全球極端氣候加劇，目前已經從氣候變遷升級為氣候緊急狀態，為了因應淨零轉型趨勢，政府從去年3月公布「2050淨零排放路徑」也提出「12項關鍵戰略行動計畫」，來減緩全球暖化腳步。

立委陳歐珀指出，氣候變遷因應法修正草案也在今年在立法院通過。而他也期許透過這群對產業、時事高度關注的有志之士，透過台北碳權交易所這個平台，協助全球台商碳中和的解決方案。

而美國、歐盟也分別開始徵收碳關稅，面臨歐美國家的規範，立委張其祿表示，過去在立法院有兩個會期在討論永續發展這國際趨勢，他強調永續是台灣現在必須正式與面對的課題。

新加坡商台北碳權交易所黃壽佐董事長表示，新加坡商台北碳權交易所將秉持永續、創新、誠信及品質的成立宗旨，積極地推動減碳行動，並詳實地規劃減碳轉型的短、中、長期行動目標。拓展國際碳權交易所合作、碳權開發、永續發展人才培訓課程等策略合作，提供一站式碳交易服務，未來將為公營及民間企業制定低碳發展戰略，跟上國際淨零轉型潮流，達成企業永續、碳交易獲利與生態保育雙贏共好的目標。