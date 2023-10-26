SRF電廠進駐桃園惹議 居民：中央、市府別踢皮球

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桃園觀音桃科園區將有3間固體再生燃料（SRF）發電廠進駐，廠商各自開完說明會，居民反彈不埋單，今晚第4場說明會，終於有中央官員現身。桃市府認為經濟部應先撤銷推薦入園及發電設備同意備案公文，市府才能撤銷入園許可，但經濟部說「推薦沒強制力」尊重地方決定。居民要中央、地方別互踢皮球。

立委黃世杰邀經濟部、環境部及市府官員到大潭開說明會，聚集近200位居民參與反對設廠，有里民會前還笑說「中央大官來，空氣都變乾淨了」。

「需經濟部協助，才有機會突破！」經發局專委簡偉崙坦言，3家廠商於2018至2019年曾函詢市府可否入園，因不符合桃科園區規定遭拒，2020年更加嚴規定避免廠商以汽電共生業申請，同年底經濟部與當時環保署邀市府開會，決議再生能源與由廢轉能為重要政策，建議採專案有條件入園，市府為配合中央才同意辦理。

大潭里長彭明聰沉痛控訴，一口氣丟3間到大潭太誇張，大潭有何原罪要被占便宜，直指中央與地方政府是共犯，若再不給回應，會有最激烈抗議。

市議員吳進昌說，觀音空汙已太嚴重，居民不想用肺發電，前市府擋不住中央壓力才核准，既然大家不分藍綠都反對設廠，就請經濟部先撤回推薦與發電設備同意公文，若市府直接撤銷入園許可，恐面臨鉅額求償。市議員涂權吉說，從頭到尾都是經濟部長王美花與行政院副院長鄭文燦達成的共識，市府的經費不該花在賠償。

立委黃世杰指出，觀音不想再增加煙囪，民意已很清楚，不需再說服民眾，大家盼直接撤銷入園許可，喊話主管機關別再推來推去，也別用選舉方式處理此事，請政府做對的事。

「觀音不是台灣的屁股！」市議員許更生直言，官員說再多，鄉親也聽得霧煞煞，讓廠商滾出觀音最實際。

經濟部產業發展署長連錦漳表示，SRF可替代石化燃料，非推薦就能進駐，強調是「有條件」進駐，有無符合進場規定，仍要由市府決定。

經濟部政務次長曾文生說，工廠要入園工業區皆有其標準，推薦是盼地方考量這是處理事業汙染廢棄物，讓政府納管並有效運用，比不管理更好，他強調推薦沒強制力，經濟部沒權利凌駕地方審查權，不必再談那張推薦函，會尊重市府決定。

環境部資源循環署副署長林健三提到，SRF是將事業廢棄物中，沒毒害性的成分再利用，經適當處理程序製成的成品稱為SRF。必須符合允收標準才能燒，當然也有設備標準、燃燒溫度、空汙防治等規範，有一套完整管理程序，確保不會超過環保負荷。

環境部常務次長沈志修則說，桃園近年產業發展，有許多事業廢棄物要被妥善處理，對於SRF製造端、使用端皆訂有規範，地方政府也可後續把關，共同保障市民健康。

說明會結論，中央與地方近期將盡速擇日開會研議，在此期間，市府不會核發給廠商任何許可。說明會後有里民大嘆，誰打的結就誰來解，再互推下去只會變死結，經濟部快撤回推薦，市府也撤銷許可，一起解決大潭人的惡夢。