束玨婷舌戰外媒：石墨管制物項不針對任何特定國家和地區

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中國大陸商務部發言人束玨婷26日主持例行記者會，外媒輪番針對中國石墨出口管制發問，束玨婷強調，管制石墨出口物項，是能夠用於核技術和航太等領域的特殊石墨材料及製品，是為了履行防止核擴散的國際義務，並保護寶貴的天然石墨資源。中方依法正常調整，有進有出，不針對任何特定國家和地區，也不針對任何特定產業。

日本共同社提問：中國商務部上周發布了石墨出口管制措施的公告。石墨是電動汽車電池的材料。有人說，這一措施與歐盟對電動汽車的反補貼調查有關。請問推出此次出口管制措施的目的是什麼？

束玨婷回應，中國商務部10月20日會同海關總署發布關於優化調整石墨物項臨時出口管制措施的公告，管制物項有進有出。其中，3種高敏感石墨物項正式列入管制清單，同時，5種低敏感石墨物項取消臨時管制。

中國政府依法實施出口管制正常調整，既不針對任何特定國家和地區，也不針對任何特定事件。中方始終致力於保障全球產業鏈供應鏈安全穩定，出口符合相關規定的，將予以許可。

彭博社提問：石墨出口會徹底停滯一段時間還是只是減少一些，中國會停止向哪些國家或行業出口石墨？

束玨婷答覆，關於優化調整石墨物項臨時出口管制措施的公告以及政策解讀，中方已經在商務部網站發布。

她重申，此次石墨出口管制政策是依法進行的正常調整，管制物項有進有出，出口管制不針對任何國家和地區，也不針對任何特定的產業。中國始終致力於保障全球的產業鏈供應鏈安全穩定，只要符合相關規定的出口，將予以許可。

路透社提問：關於石墨物項出口管制對鋰電池出口產生什麼樣的影響？是否會對全球新能源供應鏈造成較大的影響？ 束玨婷指出，這個問題看來大家都非常關注。剛才已回答了類似問題，願再次重申，此次出口管制政策是中國政府依法進行的正常調整，管制物項有進有出，不針對任何特定國家和地區，也不針對你剛才所提到的任何特定產業。

管制的是能夠用於核技術和航太等領域的特殊石墨材料及製品（相比於普通石墨製品有更高的性能指標要求），以及天然石墨，是為了履行防止核擴散的國際義務，並且保護中國大陸寶貴的天然石墨資源。

在冶金、化工等行業大量使用的人造石墨電極（以石油、煤炭為原料制得）不受管制。對鋰電行業的影響也不大，鋰離子電池負極材料中，天然石墨的比例只有約15％，絕大多數是人造石墨材料。