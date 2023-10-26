DON DON DONKI 台中TIGER CITY店11月開幕 「若櫻壽司」全球首店進駐

中部地區消費者期待已久的DON DON DONKI 台中TIGER CITY店開幕時間確定了！品牌今（26）日發布訊息表示將於11月9日舉行盛大的開幕儀式。最大特色就是引進集團全新品牌「若櫻壽司」，消費者可以物超所值的價格，享用道地的日本壽司。 台中TIGER CITY店是DON DON DONKI中部第一家，，總面積有550坪，整體營造高級、內斂的設計風格，除了「若櫻壽司」，將台北最受消費者歡迎的和牛串、安田精米、現煮食堂及COSME DONKI一同引進台中，也能看到南港店的COSME DONKI美妝專區。 「若櫻壽司」是DON DON DONKI母公司PAN PACIFIC INTERNATIONAL HOLDINGS（以下稱PPIH）集團旗下的新品牌，全球首店就在台中TIGER CITY，不同於南港店的小規模吧台區，台中店提供120席座位， 整體打造日系素雅質樸的和風氛圍，運用大面積木紋延伸用餐環境，透過簡約、俐落的線條結合富有禪意的日式座位，製作過程透明化，全店由店員引導就座以人工點餐。 DON DON DONKI 台中TIGER CITY店位於TIGER CITY的B1樓層，營業時間為上午10點至晚間11點，若櫻壽司營業時間為上午11點至晚間10點。