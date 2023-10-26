新光三越日本展網羅北海道、京都道地名店 米其林餐廳初登場

新光三越台北信義新天地，即日起至11月7日於A11 6F舉辦「日本商品展」，網羅72家道地名店，其中有26家首次登場，此次來台日本職人較去年增加1倍，恢復疫情前水準，有連續3年榮獲米其林一星的懷石料理「下鴨茶寮」、日本大正天皇拜訪過的函館咖哩名店「五島軒」、日本最大連鎖現烤鰻魚飯「近鐵餐飲鰻江戶川」等名店，都由日本職人來台料理，也於此次獨家登場。預計在這次擴展規模下，業績目標5000萬元，較去年成長15％。 新光三越表示，每年日本展都需要花至少一年時間聯繫開發、親赴日本邀約，這次精選京都、北海道雙城美食，還包括米其林一星餐廳，（19日）配合信義新天地周年慶開打，迄今銷售冠軍為「七福神鯛魚燒」，累計售出8000隻，每日排隊人潮不減，其次「牛嶋黑毛和牛專賣」首度推出的A5和牛炸肉餅，也熱賣超過3000份，第3名是「鳴神本舖」章魚燒，售逾2000份。 另伴手禮冠軍「小倉山莊」，堪稱仙貝界的愛馬仕，此次推出的春秋鐵盒最受歡迎，四天就賣出200盒、「小倉山春秋」銷售也超過1000包；還有九州知名伴手禮「吉野堂」名菓小雞饅頭、日本皇室御用日式和菓子店「虎屋羊羹」，四天熱賣200組。此次還有「Taste Japan日系伴手選物店」將於10/31起登場，超過15品牌共60品項，將帶來全台獨家登場的「寶可夢米餅禮盒」。