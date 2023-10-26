LV Diamonds珠寶來台 中性百搭 價格親民

路易威登（Louis Vuitton）搶進珠寶市場，繼頂級珠寶系列之後，去年發表價格與款式更加親民的LV Diamonds鑽石系列，價格從3 萬起跳，以貴金屬與鑽石詮釋LV經典Monogram與DAMIER元素，款式低調奢華，更加中性百搭，標榜白天晚上、男性女性皆能佩戴，目前全球只有四個市場可買到LV Diamonds珠寶，台北101即是其一，可見對台灣市場的重視。 由路易威登腕表珠寶藝術總監Francesca Amfitheatrof操刀設計LV Diamonds鑽石系列，其中最受矚目的莫過於LV Monogram Star星形切割，是以53個尖頭切面勾勒星形，靈感源自1896年喬治路易威登（Georges-Louis Vuitton）創作星形Monogram花朵圖案，獨家星形切割耗材比例驚人，切出圓形梨形鑽石的耗材比例約20%，星形切割則高達40%，更顯得珍稀可貴。 LV Diamonds鑽石系列的價格從3萬至數百萬不等，其中最低價入門款是一款戒指，刻意將一顆0.01克拉的鑽石鑲在戒指內緣，款式十分低調，售價3萬3800元。 每件LV Diamonds系列珠寶皆有一張LV鑽石證書，詳列每顆寶石從開採、切割、打磨、鑲嵌到裝箱的每一段旅程，皆符合道德標準，並詳列鑽石的重量、顏色、純度和切割品質，悉心記錄與保存LV Diamonds系列作品故事的每個過程。