湖北省前副省長受賄9.05億、內線交易獲利4585萬元 一審開庭認罪

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大陸官方「徐州市中級人民法院」公眾號消息，江蘇省徐州市中級人民法院26日一審開庭，公開審理湖北省人民政府前黨組成員、副省長曹廣晶受賄2.16億餘元（人民幣，下同，約合新台幣9.05億元）、洩漏內線消息獲利1042萬餘元（約合新台幣4585萬元）案，將擇期宣判。

徐州市人民檢察院起訴指控：2004年至2022年，被告曹廣晶利用擔任中國長江三峽工程開發總公司副總經理，中國長江三峽集團公司副總經理、董事長，湖北省人民政府副省長等職務上的便利，以及職權或者地位形成的便利條件，為有關單位和個人在企業經營、工程承攬、專案開發、職務晉升等事項上提供幫助，非法收受上述單位或個人給予的財物折合現金共計2.16億餘元（人民幣，下同，約合新台幣9.05億元）。

此外，曹廣晶在擔任湖北省副省長期間，主導湖北省某上市公司的控股公司紓困重組事宜。2021年1月，曹廣晶將該紓困重組內線消息透露給他人，致使他人在該內線消息公開之前買入該上市公司股票，後將股票賣出獲利1042萬餘元。公訴機關提請以受賄罪、洩內線消息罪追究曹廣晶的刑事責任。 庭審中，公訴機關出示了相關證據，被告曹廣晶及其辯護人進行了質證，控辯雙方在法庭的主持下充分發表了意見，曹廣晶最後陳述並當庭表示認罪悔罪。庭審最後，法庭宣布休庭，擇期宣判。 全國人大代表、政協委員及社會各界群眾40餘人旁聽了庭審。