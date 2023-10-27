世界級企業基恩斯 獨特的高附加價值經營哲學

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編按：連續8年蟬聯富比世評選全球百大創新企業，卻被英國金融時報稱為「神秘的公司」。日本首富瀧崎武光是如何打造「高附加價值」的基恩斯？

1.提升企業客戶的利益

創業初期便提出「以最少的資本與人力，提升最大的附加價值」，這一觀點不僅是經營哲學，也是企業目標。而附加價值最大化的重點在於，不設限於自家企業的業績目標，而是能貢獻於社會發展和人類幸福的普世經營哲學。

若能成功實現附加價值最大化，便能在提高自家企業業績的同時，又能對企業客戶，甚至為社會整體的繁榮做出貢獻。再者，為了達成聯合國永續發展目標（SDGs）所提倡的社會永續性，從最少的資源產生最大價值之哲學觀，便掌握了關鍵。正因為富含社會貢獻意涵，才能激發員工的動力。結果，此經營哲學自創業以來歷經數十年以上的時間，至今持續發揮作用，並不斷創造驚人的發展。

附加價值最大化的具體做法，首要目標是提出能夠提高企業客戶利益的商品及解決方案。具體來說，就是為了提升企業客戶的經營效率、生產力和品質，而提供能減少成本、增加利潤的提案。而企業客戶對生產財企業最期待的是，這類有望提高自己利潤的提案。基恩斯在經營方針上，針對此點一直以來也集中投入經營資源。

總而言之，從附加價值最大化的經營哲學來看，最初且最為直接的成果，就是能夠帶動企業客戶的繁榮（提升利益），這點相當重要。

若能受惠於基恩斯的商品及解決方案，並獲得極大的經濟效益，企業客戶便會根據價格效能（cost performance，編按：根據本書上下文也可翻為性價比）給予相對應的報酬。所謂的價格效能是顯示，對於企業客戶能夠享受的效果（經濟效益）而言，支付費用（價格）多寡的指標。

企業客戶能夠獲得多少經濟效益，主要是透過前述提高生產力及刪減成本等手段，視提高利益的程度來決定。由於基恩斯能為企業客戶帶來巨大經濟效益，企業客戶支付的代價（價格）也會隨之增加，這便是基恩斯最大的優勢，同時也是它達到高業績及高附加價值的來源。

2.新商品開發與解決方案業務，雙管齊下

為了實現此目標，每一位員工都隨時在思考如何增加企業客戶的利益，尤其必須要雙軌進行優質的新商品開發和解決方案業務。具體而言，不只是業務人員，就連負責商品開發者也必須透徹了解眾多企業客戶的現場情況，並盡可能針對眾多客戶持續找尋提升他們更大利益的方法（商品＋解決方案）。

一般在介紹基恩斯的強項時，大多會強調其業務能力或解決方案的實力。但不光是解決方案的能力，他們就連技術在內的商品實力也相當堅強。而最重要的強項精髓在於，整合新商品開發和解決方案業務兩者，並相輔相成創造出更大的顧客價值。

並非只有企業客戶受惠於基恩斯的高附加價值經營而已。企業客戶的利益提升，會創造出更大的附加價值（≒銷貨毛利），進而廣泛分配至整個社會。因此產生豐富的就業機會，支付高額的稅金（法人稅、所得稅），並可能帶動研發等對未來的投資，進而對社會產生更大的價值。也就是說，只是對企業客戶有所幫助，就能產生更大的附加價值，藉此豐富整個社會。

由此可知，基恩斯以附加價值最大化為目標，其實就是對社會做出貢獻。

下一章節我將會概述創造更多顧客價值的理論和實現目標的組織能力和基本框架。在那之前，我要更詳細地介紹基恩斯和其經營哲學，以及它所創造出的巨大附加價值帶來的社會貢獻。

成為創新企業的歷程

1.超過二十年以上，營業利益率超過四○％

基恩斯最初是由創辦人瀧崎武光在一九七二年於日本兵庫縣伊丹市，以Lead電機之名所設立的公司。兩年後變更組織為股份有限公司，在兵庫縣尼崎市成立了Lead電機股份有限公司。一九八六年從Lead電機更名為現在的基恩斯股份有限公司。一九八七年在大阪證券交易所市場第二部上市，一九九○年則在東京、大阪證券交易所市場第一部上市。

瀧崎生於一九四五年，畢業於兵庫縣立尼崎工業高中，在外商設備控制機器製造商工作，之後成立、解散了兩間公司。爾後記取教訓重新成立的公司就是Lead電機。

如圖表1-1所示，公司上市後，超過三十年皆維持亮眼的成績並持續成長，尤其是營業利益率的表現更是十分驚人。即便在營業額超越一千億日圓，規模擴大的二○○○年之後的二十二年間，營業利益率也從未降低至四○％以下。一般優良企業的營業利益率大概在一○至二○％之間，就已經算表現十分突出了，但是基恩斯在雷曼危機極度低迷時期（二○○九年度），依舊創造出四一％的成績。

二○二一會計年度（二○二二年三月期）（統計期間：二○二一年四月一日～二○二二年三月三十一日）的營業額達到七千億日圓，而營業利益則超過四千億日圓。營業利益不僅是指相對於營業額的比例數字，從金額來看也已經超越大多數的製造大廠了。另外，海外銷售額比率也不斷持續上升，在二○二二年之際已達到約六○％的程度。由於基恩斯在世界各地也貫徹相同的經營方針及業務流程，在國際經營上的成功也相當顯著。

二○一四會計年度至二○二一會計年度的八年期間，營業利益率總是超過五○％。從結果來看，即便基恩斯屬於較年輕的企業，但二○二三年一月的市價總額已超過十三兆日圓，在日本企業當中與豐田汽車、索尼等公司位居前五名。在此提供其他生產財為主的電器設備企業同時間的市價總額給大家參考，三菱電機約三兆日圓，恩益禧（NEC）約一．五兆日圓。

正因為創下長年難以用常識解釋的高營益率，基恩斯因而容易遭到誤解為是過度追求利益的黑心企業。但是，基恩斯卻完全不是這樣，相反地，基恩斯透過創造更多新價值豐富了整個世界，是一間值得受到尊敬的創新企業。

撰寫本書最主要的目的在於讓讀者理解這個事實，並給予其他企業可追隨的提示。

2.創新企業的正確意義

基恩斯雖是日本最大的創新企業之一，但這一事實卻不被廣泛接受，因為有不少人曲解了創新企業本來的定義。

所謂的創新，有別於提出技術革新的方法，而是指從結果來說，基恩斯創造或提供客戶或社會能夠享受到的新型價值。這同時也是技術革命（方法）與創新（結果）的最大差異。但是一般來說，社會普遍認為使用過往不存在世上的AI（人工智能）或機器人等創新技術、開發新商品的企業才是創新企業。

基恩斯也會運用此類創新技術，但僅是當成工具來活用。從結果論來說，重要的是能為客戶和社會創造出莫大的價值，這才是名副其實的創新企業。

事實上，有許多報導及文獻皆確實給予基恩斯合理的評價，將基恩斯定位為代表日本的創新企業。例如，在二○一○年已受到矚目的《創新的兩難》（The Innovator's Dilemma）之作者克雷頓．克里斯汀生（Clayton M. Christensen）及其他作者在二○一一年的共同著作《創新者的DNA》（The innovator's DNA）當中，基恩斯就與谷歌（Google）等GAFA企業入選為世界優良創新企業前二十五名。此外，創業者的數位策略媒體「日經×Trend」，在二○一九年發表日本創新企業龍頭時，將豐田汽車、LINE甩在後頭，榮登第一名的就是基恩斯。

從地球上現存有限的資源中創造出嶄新、巨大的價值，正是此種創新才能帶來社會的繁榮。而此不浪費資源的做法，對永續社會而言相當重要。並非仰賴AI等手段，而是從結果看來，產生了莫大價值才是所謂的創新。基恩斯以附加價值最大化為目標，也可說是創新的最大化。其中包含對創新理論的深思熟慮，以及為實現創新採取的優良管理方法。