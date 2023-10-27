如何開發客戶覺得不買會損失的商品？基恩斯的開發原則

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

從歷史來看，基恩斯過去所有商品的平均銷貨毛利率，已連續幾十年都維持在八成左右，所以導入的新商品幾乎都是能夠達到高收益的成功商品。這樣的成果並非自然產生，而是公司有策略性、目的性的針對企業客戶，開發出高價卻性價比高，且必定能夠達到高收益及高附加價值的商品。基恩斯不會僅僅為了達到某種程度的銷售量與獲利，就著手開發新商品並導入市場。

我至今做過許多一般企業的新商品開發調查，發現只要符合「商品採用獨家新技術、符合使用者需求，且能夠期待超越一定的銷售量與獲利」的條件，許多企業就會開心地著手新商品開發。即便達到某種程度的有利可圖可視為條件，但基本上新商品開發與導入市場自身本來就是目的。

基恩斯不會設定如此曖昧或低層次的目標，即使價格較為高昂，他們設定的商品條件是企業客戶能夠享受到更多的經濟價值。若商品大幅低於公司八成的平均毛利率基準，就不會積極進行開發。

新商品開發由商品企畫小組與商品開發小組的人員一同進行。主要以商品企畫人員為中心，他們會重複思考並驗證新商品概念方案的循環，並探討新商品是否有大幅提升多數客戶生產力的可能性。對他們而言，不上不下的妥協是不存在的。據說，他們時常同時評估多種商品的概念方案，並在此基礎上建立了嚴格的篩選標準。因為不做到這個地步，無法誕生優質的商品企畫。

具體來說，假設有十個能夠提高多數企業客戶效率及獲利的新商品開發主題專案，那麼他們就會徹底調查並分析這些專案的實際價值，並決定採用、組合哪種商品。為了實現更遠大的價值，複數的商品專案會相互競爭，以達到附加價值最大化為目標。

若商品無法具體在至少數十間公司的製造及開發現場確認過，即便價格高昂也能達到高性價比，且企業客戶有極高購買意願的話，基恩斯就不會開發、導入市場。基恩斯開發的商品必須是對這些企業企業而言，不買會損失的商品。由於基恩斯會實際掌握該商品對多數企業的使用方法與經濟價值（刪減成本等）之後，才著手開發商品（大量客製化），所以失敗的風險較低。結果才能夠長年持續將毛利率八成的商品導入市場。

若像現在多數企業般，僅從宏觀觀點進行市場與顧客需求分析並著手開發商品的話，不確定性及失敗風險會太高。

商品企畫小組優先開發顧客價值高的商品

基恩斯之所以能開發出讓企業客戶經濟價值最大化商品的原因之一，是因為有商品企畫小組。商品企畫小組擁有龐大的顧客知識與優秀的行銷能力，並能將這些能力全部活用於新商品開發上。

第4章已說明過商品企畫小組的概要，在此簡單複習。

商品企畫小組的成員組成有兩種：來自商品開發小組的理科員工，以及來自業務或促進銷售小組的文科員工。無論何種背景出身，他們在顧客解決方案能力及商品開發能力兩者上，都具備高度專業水準，是有策略性與創造性的商品企畫人員。

原本業務及促進銷售小組的優秀人才，就具有極為突出的解決方案提案能力，其中熟悉技術又具有高度商品開發企畫能力者，更是會受到提拔。另一方面，商品開發出身的員工，不僅熟悉技術，也對市場動向相當理解，是能夠擔任構思創造高顧客價值且創新商品的優秀人才。多數技術人才在分配到商品企畫小組工作之前，會先透過CDP制度到促進銷售小組等部門歷練，有磨練顧客知識與解決方案提案能力的機會。

這些人才被分發到商品企畫小組之後，也會比當商品開發小組更持續努力累積、學習顧客知識與市場資訊。結果就導致在商品開發專案內，商品開發小組（大多是技術類）在顧客價值與市場動向方面都會大大仰賴商品企畫人員。

在商品開發過程中會運用客戶知識，商品企畫小組對此的貢獻相當大。尤其是技術出身的其他商品開發人員會善用能夠學習顧客知識的豐富組織架構，以下詳細說明。