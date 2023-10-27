磊山保經連11年獲國家品牌玉山獎

被喻為保經業模範生的磊山保經，再傳獲獎捷報！2023第20屆國家品牌玉山獎於10月24日舉行頒獎典禮，磊山保經連續十一年榮獲「傑出企業獎」與「傑出企業領導人」雙料大獎，由磊山保經副董事長曾粹頤及業務總經理林世德代表領獎。2020年出任磊山保經業務總經理的林世德，今年第一次出馬角逐「傑出企業領導人」獎，即獲得評審青睞，代表其帶領磊山屢創佳績、創新突破的思維，在企業管理、團隊領導上獲得評審專家肯定與讚揚。

國家品牌玉山獎激勵勤奮打拼，致力建立國家品牌形象的台灣企業，是具權威性、指標性的企業評選獎項。磊山保經連續十一榮獲國家品牌玉山獎傑出企業獎肯定，磊山保經董事長李佳蓉表示，磊山保經恪守「胸懷大愛、傳承大業，成為金融保險業典範」的企業願景，從保險本業出發，為保戶規劃足額家庭保障；也持續支持帶狀公益、響應各式藝文活動，扎根對台灣的愛與關懷；另也成立永續發展部門及人文學院，落實結合ESG永續發展，磊山保經將持續發展企業使命，展現對員工、對保戶、對公益團體、對社會共榮共好的大愛精神。

第一次參選就獲得國家品牌玉山獎「傑出企業領導人獎」的林世德，非常感謝國家品牌玉山獎評審團的肯定，在就任磊山保經業務總經理三年期間，雖歷經COVID-19疫情、俄烏戰爭、升息通膨等種種劇烈變化，但他與核心團隊以創新思維及靈活應變，在堅守保險本質之下，與磊山的夥伴共同迎接挑戰、戮力以赴，不僅創下連續三年業績的正成長，2023年1~9月相較於去年業績更成長了58%、突破6.1億，為磊山成立以來的最佳展現；另外在他的帶領下，磊山也善用完整的制度、深度的培訓與數位的工具，打造「專業」、「服務」、「科技」、「產品」、「品牌」五大賦能平台，以及饒富新意與創意的辦公活動場域，給予每位加入磊山的夥伴全新的體驗與感受，讓每位磊山人都能獲得足夠資源及支持，在事業上蓬勃發展，給予保戶貼心滿意、符合需求的規劃與服務。

磊山保經表示，繼八月底抱回台灣保險卓越獎「公益關懷卓越獎」、「人才培訓卓越獎」雙項大獎、9月續擁國外「2023亞太傑出企業獎」（Asia Pacific Enterprise Awards，APEA）的「卓越企業獎」獎項後，此次連續第十一次榮獲國家品牌玉山獎雙獎，代表磊山的優異實績，國內、外知名評比機構都給予高度的肯定與讚揚。放眼未來，磊山保經將持續專注保險專業，並同時拓展企業經營、帶狀公益、永續發展等不同面向，帶來高效與創新的表現，實踐「保險企業家創業平台」概念，落實保經業模範生的行業地位、持續發光發熱。