昕力資訊獲 IT Matters Awards 大獎 三大創新領先業界

由數位發展部數位產業署指導 IMA 資訊經理人協會創立的第一屆「IT Matters Awards(它時代影響力獎)」,頒獎典禮於 10 月 18 日圓滿落幕,昕力資訊自主研發交談式 AI 智能客服 SysTalk.Chat甫獲 2023 金漾獎「前瞻技術」首獎,近日再度獲得肯定,於超過 200 件頂尖企業的報名中突圍,勇奪推動 IT 生態圈創新最高殊榮的「IT Matters Awards - IT Matters 產品/專案獎」。SysTalk.Chat 以全國首創「雙腦一流程」、「融合 ChatGPT 協作梳理 AI 大腦」以及「具有視覺的聊天機器人」三大創新,滿足各產業對人性化智能客服的需求,實踐數位轉型。「IT Matters Awards」由超過 50 位產官學界重量級代表擔任評審,旨在表揚 IT 人才友善之企業環境與創新 IT 技術應用,昕力資訊歷經六個月嚴謹的複審、決審脫穎而出。

創新架構促台灣每年超過千萬人次使用 AI 服務

昕力資訊的 SysTalk.Chat 智能客服解決方案,已成功為金融、保險、醫療、交通、政府、製造、電商等產業帶來創新變革,每年有超過千萬人次使用 SysTalk.Chat 的服務。SysTalk.Chat 獨家雙腦一流程產品架構,採用 NLU(查詢腦)、FAQ(諮詢腦)和 FLOW(流程)模組建立,並結合 AI 大腦訓練模組,賦予 Chatbot 高精準度大腦與對話邏輯。此外,SysTalk.Chat 提供與 ChatGPT 相互兼容的高效 AI 大腦訓練,能分析檢測語料衝突,成就最擬人的交談對話。SysTalk.Chat 更進一步建構 SysTalk.ICR 智慧光學文字辨識擴展應用場景,搭配 SysTalk.PUZZLE 模型再訓練機制,具高辨識、高精準度,為全球華人市場各產業,提供最完整的 AI 智能客服解決方案。

昕力資訊 AI 產品事業處副總經理林秀明表示,「昕力台灣 AI 團隊以自研發的一系列產品,發展出完整的 AI 數位勞動力藍圖,不僅在後疫情時代提供超過百萬人次民眾掛號、領藥等 7x24 小時服務,更拓展至智能理賠、智慧建檔等解決方案讓企業節省近四成的重複人力,甚至結合昕力具綜理高效的『企業服務中台 DigiFusion』,串接 IT 核心應用,發展企業全面的創新數位服務.『真正的 AI 是融入民眾生活的 AI』,堅持這個研發理念也是 SysTalk.Chat 每年能服務超過 14,000,000 人次,在台灣壽險產業更以超過 36% 的市佔率奪得市場第一的關鍵因素。」

融入民眾生活的 AI 數位勞動力藍圖

第一屆「IT Matters Awards(它時代影響力獎)」頒奬,所有獲獎單位代表人共同與數位部產業署署長呂正華(右5)合影。

在 ESG 永續發展層面,SysTalk.Chat 實現人機共工的工作型態,為企業帶來綠色轉型,用最少的語料、最具效率的方式達到 AI 大腦自主訓練學習以優化客服品質,協助企業在減輕人力維運成本的同時,提升永續經營競爭力。昕力資訊總經理姚勝富表示,「能得到『IT Matters Awards』評審委員的青睞,是對昕力 AI 人工智慧領域優異成績的肯定,也是對台灣本土技術團隊的高度認可。昕力一向以提升台灣數位競爭力與促進 ESG 永續發展為首要使命,對於重視 IT人才生態圈建立的『IT Matters Awards』而言,這也無疑是昕力在 IT 人才培育有成的證明,昕力將繼續努力創新,為客戶提供更優質、更便捷的數位化解決方案,引領台灣企業走在數位轉型的尖端。」

以 AI 促進企業跨出 ESG 永續發展的重要一步