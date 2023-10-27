科技股慘綠大盤力守萬六

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台股今年以來 前10大跌點

受美科技股重挫，費半暴跌逾4％影響，台股26日開盤跳水，終場重挫285點，為今年以來第四大跌點，收最低16,073點，再創波段新低，權值股走勢疲弱，台積電下跌13元，市值失守14兆元，台灣50成分股一片青綠，多方防線退守「萬六」大關。

金管會主委黃天牧不認為台股現在有「破底訊號」，大盤指數還在16,000點。他強調台股殖利率出色，基本面很好，外資一段時間進出不用太在意。

谷歌母公司Alphabet雲端業務開低股價暴跌10％，引爆美股科技股股災，那斯達克指數25日重挫2.4％，創今年來前幾大單日跌幅，那指更較前波高點已跌逾10％，大盤陷入修正。美科技股股股災蔓延到亞股，26日亞股皆墨，韓股暴跌2.7％續創年內新低，日經225指數重挫2.1％。

台股則有外資大舉倒貨286.88億元，自營商狂拋119.22億元，僅投信逆勢買超19.54億元，三大法人合計賣超386.56億元，創年內第四大賣超金額；八大公股銀行展現護盤力道，買超81.13億元，10月以來投入銀彈達254.19億元。

上市個股中已有台泥、台塑、南亞、統一超、開發金、裕日車等79檔，股價率先寫今年新低價，不乏集團龍頭股，因外資大提款所致，三大法人至26日已連續十日賣超、高達1,452.82億元。

黃天牧說，美國公債殖利率攀升，部分美國科技公司財報低於預期，台股有五成是科技股，股價與美國費城指數或那斯達克指數連動高，多少受到影響，現階段「資本市場穩定發展」是最重視的政策目標。

自今年至10月25日，台股漲15.71％、僅次於日本19.83％，在亞股中算表現出色，上市櫃日均交易量仍有2,800億元，加上櫃買共達3,000多億元。去年開始，地緣緊張致台股波動是可預期的。

針對升息是否排擠台股資金動能，黃天牧認為，股市投資族與存款族有不同需求，資金並不會是同一套，金管會目前不會推出刺激股市交易量措施。

華南投顧董事長儲祥生表示，台股利空匯聚，暫時「東風未至，先來焚風」，後續可能反應聯準會政策轉鴿，甚至提前降息態度，不建議在此時殺低出場。