美GDP季增年率4.9% 優於預期

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

近三年美國GDP季增年率變化

美國商務部26日晚間公布今年第三季國內生產毛額（GDP）初值，季增年率經季調後為4.9％，創下2021年第四季以來最大增幅，優於市場預估的4.3％，也明顯高於第二季的2.1％。

數據公布後，美股盤中在平盤附近遊走，道瓊指數小漲0.1％報33,080點，標準普爾500指數小跌0.1％報4,182點，那斯達克指數小跌0.1％報12,802點。

美國第三季GDP強勁成長，主要是從消費者支出、民營企業庫存投資、出口、州與地區政府支出、聯邦政府支出、和住宅固定投資等各方面均呈現增長。但值得注意是，第三季消費者支出季增年率4％，同樣是2021年第四季以來的最大增幅，也遠高於第二季的0.8％。反映美國人在夏季期間持續消費，未受聯準會（Fed）升息影響。

德意志銀行首席美國經濟學家拉茲帝（Matthew Luzzetti）表示，美國最新GDP數據顯示，消費者支出強勁的態勢會持續更長時間。

但有分析人士認為，第四季GDP成長幅度可能會放緩，主要受美國助學貸款從10月開始要恢復償還，以及美國汽車工人工會（UAW）針對底特律三大車商發動持續逾一個月大罷工等影響。

另，市場的長期利率持續攀升、俄烏戰爭與以巴衝突等地緣政治緊張、美國可能出現政府局部關門，以罷工行動等，都被視為考驗美國經濟韌性的重大因素。

凱投宏觀美國經濟學家杭特（Andrew Hunter）表示，若第四季民間消費仍可強勁成長，就會令人非常意外，目前Fed仍有升息空間，其他經濟逆風因素正開始影響經濟成長。雖然美國就業與零售等數據表現強勁，但外界預期Fed下周貨幣會議仍會維持目前基準利率水準不變。