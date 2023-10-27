美元指數近逼107 新台幣創7年新低

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日圓匯率今年走勢

台幣匯率今年走勢

美股重挫，26日台灣金融市場股匯雙殺，外資加大賣股及匯出力道，亞幣跌趴，新台幣盤中一度重挫逾1角，終場貶值8.9分收在32.43元兌1美元，創2016年6月29日以來的逾七年新低，總成交量維持較大量的17.87億美元。另，日圓兌美元近日屢次突破150日圓防線，日本政府重申，為對抗匯率過度波動，不排除採取任何選項。

據央行統計，國際美元指數26日上漲0.38％，主要貨幣全貶，其中以韓元重摔0.76％最多，日圓大跌0.38％、歐元下挫0.36％，新台幣貶值0.27％。

匯銀主管表示，美元指數上揚至106.72左右，新台幣再啟動貶勢，接下來要觀察美元指數否向上衝破107，將對全球股債匯市更重回檔修正的壓力。新台幣26日以32.36元開出後，午盤後最低貶至32.482元，重挫達1.41角。外資狂倒貨，大舉賣超台股286.88億元，估計約落跑匯出逾10億美元，逼得央行尾盤積極進場調節阻貶；美國聯準會（Fed）下周舉行利率決策會議，預計11月2月公布決議，加上美國9月核心PCE物價指數等，如外資持續匯出不變，亞幣將延續偏弱走勢，新台幣不排除挑戰32.5元重要理關卡。

日圓匯率持續承壓，25日紐約匯市收盤貶值0.2％至150.25日圓兌1美元，創33年低點，26日東京匯市尾盤續貶0.16％，報150.45日圓，刷新年內低點，日本財務大臣鈴木俊一2再示警投資人不要拋售日圓。

澳洲聯邦銀行匯率策略師Carol Kong指出，美國經濟數據對日圓走勢是關鍵，若其經濟強勁可能令美債息更高，日圓匯率將測試新低。美銀表示，為抑制公債殖利率上揚，日銀下周決策可能將10年期殖利率波動上限從1％調高至1.5％。

公股銀主管分析，匯率波動劇烈，進場時點須等待更明確的貨幣政策方針，後續觀察日本10年期公債觸及1％上緣後，日本央行是否加大購債規模，來捍衛殖利率曲線控制方針。日銀維持現行低利率貨幣政策不變，待薪資成長逾2％，才可能調整貨幣政策。