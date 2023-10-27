台積電德國設廠 投審會點頭了

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台積電投資德國廠概要

經濟部投審會26日通過台積電以35億歐元（約新台幣1,196億元），投資德國ESMC GMBH公司案，台積電赴德國設廠跨出關鍵一步，朝2024年下半年開始興建12吋晶圓廠、2027年底開始生產的目標邁進。投審會強調，此案沒有半導體高階技術外流疑慮。

投審會表示，台積電投資德國ESMC子公司，是台積電為支持歐洲客戶及其下游廠商的需求，擬與歐洲企業合資於德國德勒斯登設置12吋半導體晶圓廠，製程節點為16／28奈米，屬成熟製程，應無我半導體高階技術外流疑慮，設廠將有利於台灣半導體產業持續壯大及加深供應鏈連結。

ESMC公司是台積電與博世公司（Bush）、英飛淩公司（Infineon）和安世半導體（NXP）共同投資成立，主要由台積電營運，持股7成，其餘各1成股權，透過股權注資、借債，以及歐盟與德國政府的大力補貼，預估總投資金額超過100億歐元，預計將在《歐洲晶片法案》框架下執行，因應未來汽車和工業市場中快速成長的未來產能需求。

ESMC的營運將以台積28／22奈米平面互補金屬氧化物半導體（CMOS），以及16／12奈米鰭式場效電晶體（FinFET）製程技術為主，月產能約4萬片300mm（12吋）晶圓。

另針對台積電是否會在日本政府有持續補貼意願下，接力建置日本二廠。經濟部長王美花26日表示，目前沒有看到具體進度。投資審議司官員也透露，尚未看到台積電日本二廠的申請案件。