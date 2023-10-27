中科二期擴建案 都審第一關通過

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為台積電開路，中科二期擴建案都審過首關。內政部26日召開中科二期擴建專案小組會議，經濟部、中市府、中科管理局、台積電全都出席，後續待土地徵收小組會議後即可提送都審委員會，核定實施都市計畫，預計明年六月交地。

中科拚能成為最先進的製程園區，本案經一年多的審查，用水、用電、環評、排水計畫等大型議題方面都已釐清，因此昨日在第一關的會議僅進行30分鐘就獲得共識，但部分計畫內容仍需進一步微調修正或補充，待下周11/2（四）土地徵收小組會議並通過公益性、必要性後，將安排進入都委會最終審議流程。

會議意見主要包括2050淨零路徑之策略與目標、交通系統計畫和用水、再生水、供電（綠電）等關鍵基礎設施之供應計畫等；另外針對防災計畫、土地徵收公益性及必要性和有關徵收地主（高爾夫球場）的員工及會員球證權益進一步具體說明。

而會中也有針對ESG進行簡要討論，台積電在規劃生態復育方面是以中科為起頭，台積電的第一個資源回收中心也將在明年開始啟用，中科可說是台積電目前進行ESG最先進的廠區。

內政部說明，都市計畫變更案件審議前，案件複雜者會先經專案小組「會前會」凝聚共識。在土地取得方面，內政部通過徵收土地公益性、必要性後，由中科管理局先行與地主協議價購土地，不成再由管理局研提土地徵收計畫及作業。本案屬興農高爾夫球場土地，業者有意採取協議價購的方式，部份私有地主反對，若都計審議通過，協議不成將以一般徵收方式取得園區所需用地。