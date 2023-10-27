台股交割T+1？明年5月成關鍵

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全球主要股市交割日

台股交割日朝縮短為T+1，積極評估中。金管會主委黃天牧26日指出，印度、美國、加拿大已確定實施T+1，歐盟2024年會宣布是否跟進，金管會與證交所已成立專案小組，赴美日考察，最終將觀察美國明年5月改為T+1後，能否順暢交易。

黃天牧指出，投資及資金是全球流動，若其他市場交割改為T+1，的確會對台灣產生影響，金管會將評估實施的問題，進行可行性研究。

金管會考量台股為國際化市場，若交割時間有異其他股市，恐影響外資投資，會評估T+1實施上有哪些問題，並參考美加及歐盟情況。證期局及證交所4月曾赴日本、新加坡招商，有外資機構與法人建議台股可比照美國、印度交割日改為T+1。

投資專家普遍正向看待。台新投顧副總經理黃文清認為，接軌國際，有利交易順利，縮短交割時間，也有助控管交易風險。資深台股分析師杜金龍表示，隨著網路交易盛行，交割匯款很快，對外資及多數內資自然人影響不大，但對資金調度需求較大的市場主力會有較大影響。台股一旦順應國際改成T+1，未來農曆過年前，台股就不需再提前二個交易日封關，提前一天就可以。

至於金管會將觀察三大重點，一是各市場情況，證期局局長張振山表示，國際股市中，印度已實施T+1、美加明年5月T+1上路，日本今年才從T+3改為T+2，短期應不會再變，歐盟現行是T+2，明年才會發布是否改為T+1。二、台股外資中有4成為美國，美股若改為T+1而台股維持T+2，資金調度恐有影響，會有跨時區匯款、與銀行互動、周邊單位如何順利運作等三大問題。三、台灣從T+3轉換到T+2已逾10年，市場已很習慣、運作順暢，部分外資也因時差關係，T+2時間比較充裕，若T+1在未來成為國際主流，台灣也會做好準備。