萬六保衛戰強碰外資！官股大舉護盤 買超10強名單出爐

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外資連十賣超台股達1,189.57億元，政策護盤急急如律令。八大公股銀行26日大舉加碼買超81.13億元，是今年來單日最大買超，累計連十日買超達284億元，寫史上連買紀錄第六高；政策護盤加碼台積電及權值股，以及集合台股市值前50大的元大台灣50 ETF等敲進。

公股銀行預期11月有望反攻，短線由於16,116點的支撐已跌破，後續就是回測萬六整數關卡，「萬六關卡保衛戰正式開始」，但看好萬六附近有強勁支撐，跌破也可望反覆測試，並看15,800點的支撐情形。公股銀操作策略是「愈接近萬六會擇優質股票進場，長線布局」，整體來看，美國重要指標科技股已經逐漸落底，短期將強化波段操作，增加周轉率，盼能拉高投資勝率，並持續鎖定產業前景佳、具殖利率保護的績優個股，伺機逢低買進。

八大公股銀行此次連十日買超，是史上第23次最長連買紀錄，26日買超前十大股，清一色集中在大型權值龍頭股，台積電買超逾10億元最多，接下來是台達電、聯電、元大台灣50、復華台灣科技優息、鴻海、廣達、元大高股息、欣興、環球晶等。

累計近十個交易日買超前十大股中，有四檔為高股息ETF，買超第一名為ETF規模逾2,000億元的元大高股息，買超金額達26億元，其次依序為鴻海、台達電、復華台灣科技優息、國泰永續高股息、廣達、世芯-KY、群益台灣精選高息、矽統、元大台灣50等。台新投顧副總經理黃文清指出，八大公股行庫扮演台股大跌時的關鍵性角色，外資大賣時就會逢低加碼。