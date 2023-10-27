散戶撿便宜 狂敲高息ETF 專家曝亂市存股3心法

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台股26日重挫285點收16,073點，萬六警報狂響，不少投資人卻勇敢進場彎腰撿便宜，成交量前十大標的，高股息ETF包辦四檔，復華台灣科技優息（00929）爆逾17萬張巨量，存股大軍蜂擁而至。

台股昨日成交量前十大標的中，ETF罕見地出現六檔，除避險用並成交量名列第一的元大台灣50反1，其餘五檔都與「息」相關，計有復華台灣科技優息（00929）、國泰永續高股息（00878）、復華富時不動產（00712）、群益台灣精選高息（00919）與元大高股息（0056），扣除00712之外的四檔都是台灣高息ETF，這四檔單日成交量達17.27萬、8.45萬、5.99萬、5.93萬張，即便價格全數下跌，擋不住存股族熱錢挹注。

00929雖下挫1.2％收17.02元跌破季線，成交量仍刷新逾一個月高，資產規模再增加2.8億元，是這四檔高股息ETF中唯一逆勢走揚者，連七日成長，持續劍指千億元大關；00919資產規模雖下滑2.55億元，對照25日站上499.24億元氣勢，近期突破500億元呼聲高。

台灣高息ETF低接買盤不斷，又有三檔新台股高息ETF中信成長高股息、野村台灣創新科技50、與台新臺灣永續高息中小型ETF11月掛牌，投信重啟買盤，至26日已連六買，成為台股重要支柱。

群益台灣精選高息經理人謝明志指出，高股息ETF在大盤重挫之際多具有抗跌特性，台股近期摸底難度高，建議存股族採用三法：包括定期定額、見黑買進，或透過設定預期殖利率回推可入手的股價區間；配息穩定的高股息ETF，可在除息前一個月提前卡位。