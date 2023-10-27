受益人數年年大增 ESG基金規模 再增近千億

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ESG永續經營成全球目標，在投資上亦躍居顯學，國內基金業者近年積極發行ESG相關商品，去年整體規模增加超過千億元，今年前三季再增953億元，整體規模達3,512億元，受益人數也再多50萬人。

11月投信募集的三檔新基金中還有兩檔與ESG相關，預期將再為ESG基金增添活水，推升整體規模創新高。ESG的投資趨勢成形，投信投顧公會官網3月推出ESG永續發展轉型專區，首度揭露國人買ESG基金的統計資訊，顯示9月單月國內44檔ESG基金申購達103億元、買回25億元，至9月底國人持有境內ESG基金達3,512億元，較去年底增加953億，僅次5月的3,559億元的歷史紀錄。

國際間越來越多企業響應支持減碳，投信發行的股債基金商品，也紛紛與ESG主題連結，反應在基金績效與規模上，可見正面效益，受益人數同步大增。ESG基金受益人數從2021年底時的63.2萬人，每年以增加50萬人的增速成長，9月底已經達176.4萬人，較去年底增約50萬人。

投資人認同度日益提高，投信業者在新基金募集上陸續聚焦在永續相關題材上，11月起即將募集的三檔新基金，分別為群益ESG20年期以上BBB投資等級公司債ETF、第一金全球永續影響力投資多重資產基金、華南永昌未來科技基金，資金青睞ESG永續投資與科技兩大成長趨勢題材，將再挹注國內ESG基金規模持續成長，今年整體ESG基金可望延續去年增加千億元規模的實力。