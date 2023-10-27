連三年突破千億元 櫃買永續債 發行額創新高

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櫃買中心持續將永續發展債券列為重要推動業務，今年來已發行39檔，而新韓銀行（Shinhan Bank）26日發行社會責任債券挹注下，發行金額衝上1,328.43億元，超越去年全年發行金額並創下史上新高，永續發展債券已連三年發行金額突破千億大關。

櫃買中心董事長陳永誠26日在記者會中指出，櫃買中心今年來發行39檔永續發展債券，金額正式超車去年全年的1,122億元。其中，綠色債券16檔、可持續發展債券及社會責任債券各11檔、可持續發展連結債券（SLB）1檔。

目前流通在外發行檔數則共158檔，發行餘額為4,715.80億元，有愈來愈多發行人藉此傳達永續發展決心，並取得綠色轉型所需資金。

其中，新韓銀行新發行面額5億美元的社會責任債券，26日起在證券商營業處所買賣，換算約新台幣161.35億元，單一檔占比就逼近今年發行金額一半。 另外，SLB截至26日止流通在外共計三檔，發行餘額56億元，今年來已發行的雖僅有奇美實業一檔、總金額21億元，但還有鴻海一檔、已於9月28日取得資格認可，預計年底前發行並上櫃掛牌。

櫃買中心債券部經理林裕崇表示，SLB需評估公司溫室氣體減排KPI指標是否達標，符合規範的公司相對有限，還有會計困擾，今年來櫃買極力排除困難，預期明年SLB的財務工具若是連結至公司治理指標，應都可符合「合約現金流量特性」(簡稱SPPI) 規範，只要持有到期均可列在領息資產（AC）。