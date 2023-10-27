高通PC生態系 台廠大贏家 台系供應鏈大盤點

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高通高峰會延續AI PC熱度，26日揭曉供應鏈合作夥伴。 圖／美聯社

高通生態系台系合作夥伴

高通高峰會延續AI PC熱度，26日揭曉供應鏈合作夥伴，台廠ODM仍為最大贏家，而IC設計也不遑多讓；綜觀名單，台系業者數量占三分之一強，顯示台灣於PC／NB供應鏈仍占一席之地，ODM更是由台廠全拿，另如瑞昱、聯陽、奇景光電、新唐、致伸、威鋒、譜瑞-KY等，分別在相機、USB控制晶片、擴充座等領域嶄露頭角。當中不乏行業領頭羊，產業將往大者恆大發展。

■進軍PC劍指英特爾、蘋果

高通從不掩飾進軍PC產業的野心，早在2016年就嘗試把驍龍835帶入PC市場，2018年，高通打造全新的驍龍8cx系列運算平台，歷經三代演化，雖然仍無法撼動英特爾壟斷市場，但也奠定相當的基礎。

高通今年除發表手機系統單晶片外，更是強推Snapdragon X Elite PC解決方案，劍指PC產業龍頭英特爾與蘋果，隨著品牌廠開始採用與導入，2024年將有機會加深台廠滲透率，新客戶、新商機將迎來新營運局面。

■聯陽、瑞昱入列供應鏈

聯陽營收高達8成與NB／PC連動，受惠NB有感升級，市占將持續提升，帶動其嵌入式控制／IO與高速影音介面相關晶片出貨量提升。聯陽USB Type-C PD已通過 Intel及AMD認證，並透過NB ODM順利導入供應鏈，支援PD 3.0/3.1協定，鎖定PC／NB與Docking應用市場。相較於美商德儀或Cypress，聯陽產品具成本優勢，將分食市占。

瑞昱在上周法說釋出保守之展望，然身為網通IC設計大廠，亦獲得高通青睞。在PC／NB周邊，提供十項以上之產品，例如Codec、SSD、乙太網路、WIFI、藍牙等；瑞昱指出，清單會持續增長，反映的不僅僅是產品升級，更是PC應用的拓展，隨著整體市場成長，瑞昱來自PC營收也會持續增加。

相關IC設計業者指出，受惠OEM／ODM業者多為台廠之天下，帶動筆電周邊零組件公司雨露均霑。

據IDC估計，2024年筆電出貨量，將有望較今年呈現雙位數成長；主係來自疫情期間之筆電換機潮展開，及AI筆電帶動。