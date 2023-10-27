英特爾保PC江山 季辛格11月再訪台

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

英特爾預計於11月7日在台北舉辦Intel Innovation Taipei 2023科技論壇，並且由執行長季辛格（Pat Gelsinger）親自來台發表主題演講。這也是繼今年5月之後季辛格再度到訪，足見台灣半導體供應鏈之重要性。然而，英特爾曾以x86架構壟斷PC處理器市場三十餘年，但眼下產業霸主地位，似乎在一夜之間迎來變數。

本次Intel科技論壇，為英特爾亞太暨日本區唯一實體活動，針對台灣生態系合作廠商量身打造在地內容，包括四大主題：人工智慧、邊緣運算到雲端、新一代系統與平台、前瞻技術等。季辛格將發表長達40分鐘之主題演講，外界揣測將著重於AI之發展，及英特爾在跨入AI紀元後的規劃藍圖。

然而，英特爾在PC處理器壟斷地位，近期在高通驍龍 X Elite 晶片的推出、輝達聯發科聯盟的宣示之下，市場競爭者開始展露野心。

並且值得關注的是，過去被認為和英特爾組成「Wintel 聯盟」的微軟，在Windows on Arm表現非常積極；10月17日，微軟宣布了一項名為「Arm Advisory Service」的計劃，就是幫助開發者開發基於ARM的應用程式。

不過，目前還沒有到能危及英特爾的時候，一方面，英特爾代表的 x86 PC 處理器市場仍然有著絕對的領先優勢；此外，在邊緣AI上的努力，英特爾同樣不遑多讓。

英特爾12月14日推出的代號為Meteor Lake的Intel Core Ultra處理器，搭載CPU、GPU和神經網路處理器（NPU）的強大架構，也準備通過OpenVINO套件，幫助開發者進行AI訓練、測試，及模型最佳化工作。市場推測，本著推銷目的，季辛格來台造勢，並且確保供應鏈產能順暢無虞，將為此行兩大目的。

但無論如何，各方虎視眈眈，開始透過ARM架構來殺進AI PC市場，這對英特爾來說，絕對是個值得警醒的訊號。