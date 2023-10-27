華為手機晶片 爆使用ASML設備

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美國對於中國大陸的科技封堵策略成效遭到外界質疑，外傳華為新款旗艦手機媲美7奈米性能的晶片，是由艾司摩爾（ASML）浸潤式深紫外光（DUV）設備製造，反映出歐美科技禁令或充滿漏洞。

綜合外媒26日報導，有專業機構拆解華為的新款旗艦Mate 60 Pro智慧型手機後發現，裡面5G晶片是由中芯國際透過包括艾司摩爾等大廠設備進行加工，且是用艾司摩爾浸潤式DUV等級的微影機台。機構指出，華為該新晶片技術含量，已遠超過美國欲對大陸進行封鎖界線。

美國近年一直對大陸祭出半導體技術封鎖，並拉攏荷蘭與日本等盟國共同行動。在川普政府時期，已傳施壓荷蘭政府阻止艾司摩爾向大陸出口最高等級極紫外光（EUV）設備，近期美國與荷蘭聯手的禁令則劍指次高等級浸潤式DUV設備。

然而，此次情況讓外界對美國禁令成效產生質疑。有觀點認為，美國與荷蘭的行動太晚，亦有觀點表示，即使在美方禁令下，大陸舉國尋求突破的力量仍能像此次找到缺口，例如先大量儲備設備，或透過較次等級設備傾力製造出先進晶片。

譬如，在荷蘭新法規下，艾司摩爾自明年1月起禁止向大陸出口多數浸潤式DUV設備，當前大陸廠商正提前大量採購。艾司摩爾資料顯示，第三季銷售額裡大陸廠商占比高達46％，前一季該數值僅24％。拜登政府近期的更新版對中晶片禁令，亦限制含美國技術DUV設備對大陸出口。

對於大陸提前囤貨策略，美國近期亦有警惕與行動。在美國商務部工業暨安全局（BIS）17日公布更新版禁令不久後，輝達25日披露文件顯示，美方通知其數項產品的出口管制立即生效。

美國政府此次突襲行動扼殺中企原本心中預期的30天採購期限，後續會否在半導體設備方面有相關動作值得關注。此外，美商務部長雷蒙多此前向國會喊話，希望通過擴大商務部權限法案，讓部門有更多工具對大陸進行出口管制。